а также повышающие (понижающие) коэффициенты для определения стоимости отклонений размещены в разделе «Бизнесу / Тарифы и цены/Параметры коммерческого оператора» корпоративного сайта ПАО «Архэнергосбыт»:http://www.arsk.ru/business/tariffs/parametrs/
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Среда, 18 октября, 12:31
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/18/53503.html
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Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в сентябре 2017 года
Составляющие регулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую на розничном рынке электроэнергии Архангельской области, конечные регулируемые цены на электрическую энергию (мощность) для потребителей в сентябре 2017 года,
а также повышающие (понижающие) коэффициенты для определения стоимости отклонений размещены в разделе «Бизнесу / Тарифы и цены/Параметры коммерческого оператора» корпоративного сайта ПАО «Архэнергосбыт»:http://www.arsk.ru/business/tariffs/parametrs/
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