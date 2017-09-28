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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/16/53469.html

Экономика

«Ростелеком» в Архангельской области модернизирует сети связи по обращению собственников многоквартирных домов

«Ростелеком» в Архангельской области модернизирует сети связи по обращению собственников многоквартирных домов
В 3 квартале 2017 года «Ростелеком» в Архангельской области модернизировал сеть связи в 30-ти многоквартирных домах* по коллективным обращениям их жителей. В основном это дома, расположенные на окраинах населенных пунктов и не вошедшие в общий охват активного развития сетей связи.

В результате проведенной работы более 450 семей получили доступ к современным услугам связи – скоростному интернету, «Интерактивному ТВ» со множеством сервисов, а также возможность подключить новую услугу видеонаблюдения «Умный дом».

«Это очень эффективные мини-проекты, как для нас – мы подключаем новых абонентов, так и для населения, потому что жители получают доступ к современным услугам связи, - отмечает Екатерина Климовская, директор по работе с массовым сегментом Архангельского филиала ПАО «Ростелеком».Сети связи скоростной передачи данных уже построены в крупных городах, в части районных центров региона. Тем не менее, некоторые дома, это касается в большей степени окраин, не попали в периметр телеком-стройки, и мы рекомендуем жителям этих домов подготовить в адрес филиала заявку с указанием имен и номеров квартир всех желающих подключить услуги связи. Для принятия решений нам нужно только посмотреть на каком удалении находится дом от магистральной линии связи, а также проверить объём необходимых работ. По большинству коллективных обращений с подтверждением спроса на наши услуги связи мы принимаем положительное решение».

Работы по модернизации сетей связи в отдельных домах проводятся силами технического блока Архангельского филиала без привлечения подрядных строительных организаций, что значительно снижает затраты на реализацию проектов. Специалисты, осуществляющие работы, прокладывают сети связи в соответствии со всеми нормами и правилами строительства, имея при этом необходимые допуски и разрешения.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг связи, подробности акций, тарифные планы или оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру телефона 8 (800) 1000 800 или на сайте RT.RU.

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* В сельских населенных пунктах Верхнетоемского, Каргопольского, Коношского, Котласского, Красноборского, Лешуконского, Мезенского, Онежского, Приморского, Устьянского, Холмогороского, Шенкурского районов, в городах Северодвинск, Котлас, Коряжма

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