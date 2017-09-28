В Архангельске завершились бизнес-выходные «Динамичный старт» 15 октября на базе лофт-проекта «Слон» прошла вторая часть открытия программы «Ты – предприниматель» 2017 года в Архангельской области. На второй день «Динамичного старта» коммерческий директор и сооснователь компании «Умная касса Мерката» Антон Еликов провёл мастер-класс «Деловой кейс», на котором проработал самые распространённые ошибки начинающих предпринимателей и провёл интерактивное занятие по продвижению бизнеса.



— Самая распространённая ошибка — это так называемая «галлюцинация», то есть слепая вера в то, что именно ваша идея уникальная и крутая. Главное – себя не вводить в заблуждение, а именно вы себя можете убедить в чём-то неправильном гораздо больше, чем окружающие вас люди. Кроме того, не забывайте просчитать бизнес, перед тем как запуститься, это тоже очень важная часть, — рассказал Антон Еликов.



На интерактивном занятии участники программы «Ты – предприниматель» рассказывали о своих проблемах и пытались их решить вместе с гостем из Москвы. В основном все вопросы касались продвижения бизнеса и его рекламы. Федеральный эксперт проработал самые разные кейсы, - от строительной компании в Котласе, до производства сейфов класса «люкс» и продажи чая в Архангельске.



- Вот смотрите, вы продаёте картошку в Мезенской области, и вам нужно масштабироваться, выходить на рынок районных центров, в том числе и Архангельска. Кстати, с овощами у меня уже был небольшой опыт, так что могу посоветовать – попробуйте использовать новую, красивую упаковку, закупите оборудование для очистки картошки, и так вы опередите своих конкурентов, особенно если выйдете на торговые сети. Очищенная картошка может вам помочь выйти и на кафе и рестораны – ведь такой продукт позволит сэкономить им рабочие ресурсы, - пояснил Антон Еликов.



Как на вчерашнем выступлении в СГМУ на открытии программы «Ты – предприниматель», так и сегодня в «Слоне», Антон Еликов старался донести начинающим предпринимателям главную мысль – нужно быть более общительными и стараться заводить как можно больше контактов в бизнес-сообществе, чтобы находить партнёров и инвесторов было проще.



- Помните, что внешний облик вашего бизнеса, или, если хотите, его «упаковка», - это то, что за вас говорит с клиентом. Вам нужно представлять свой бизнес и первое, с чем столкнётся потенциальный инвестор или покупатель – это то, как ваш товар или услуга будут выглядеть, заключил Антон Еликов.



Напомним, что занятия программы «Ты — предприниматель» в этом году начнутся 16 октября и будут проходить каждый понедельник и среду с 19:00 до 21:00 и в субботу с 11:00 до 13:00. Кроме того, по субботам в 14:00 будут проходить специальные консультации для участников программы. Нашли ошибку? Выделите текст,

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