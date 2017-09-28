В Архангельске началась образовательная программа проекта «Ты – предприниматель»

14 октября в актовом зале СГМУ прошёл «Динамичный старт» - начало мероприятий федеральной программы «Ты – предприниматель» в Архангельской области в 2017 году.

На бизнес-выходные «Динамичный старт» организаторы пригласили двух спикеров из Москвы: Антона Еликова и Рустама Аюпова, а также одного, нисколько не уступающего гостям, регионального эксперта — Сергея Пятковского.

Первым перед потенциальными и начинающими предпринимателями выступил предприниматель из Вельска — Сергей Пятковский, который рассказал свою занимательную историю успеха открытия и развития целой серии различных бизнесов в своём родном городе:

«У меня было очень много бизнесов, но главная моя фишка — это то, что я все их открывал в родном Вельске. Мне интересна моя малая родина и я никуда не собираюсь оттуда уезжать. Здорово, что государство расширяет меры поддержки предпринимателей, как на федеральном уровне, так и на региональном — и программа „Ты — предприниматель“ это отличный пример. Сегодня я расскажу, как открыл множество бизнесов, от магазина по продаже дверей, до развлекательного комплекса „Динозаврия“ и кафе „Додо пицца“. Я хочу вдохновить своим примером начинающих предпринимателей из Архангельской области, чтобы они открывали бизнес и развивали регион».

Сергей рассказал участникам программы «Ты — предприниматель», что открывать дело в районах Архангельской области можно и нужно. После него выступил первый гость из Москвы — коммерческий директор и сооснователь компании «Умная касса Мерката» Антон Еликов.

— Я расскажу сегодня, как я из корпоративного наёмного рабочего превратился в успешного предпринимателя, какие при этом набил «шишки». Моя тема сегодня — полезен ли опыт в бизнесе или нет? Секретов успеха несколько: важно найти именно ту, свою идею, ради которой вы готовы просыпаться по утрам; важно иметь отличную команду, готовую пойти за вами; а главное — нужно протестировать свой бизнес, перед тем, как его запускать, — рассказал Антон Еликов.

Завтра, в 11:00 на базе Лофт-проекта «Слон» Антон проведёт мастер-класс «Деловой кейс», где проработает самые распространённые ошибки начинающих предпринимателей при открытии своего дела.

Самым ожидаемым гостем сегодняшнего открытия образовательной программы был амбассадор и наставник «Like центра» Рустам Аюпов. Он провёл мастер-класс на тему «8 техник масштабного роста бизнеса с нуля».

— Вы наверняка хотите узнать, как можно начать свой бизнес, будучи молодым и не имея практически никакого опыта, а по-простому — как начать своё дело с нуля. Я могу рассказать, как это сделать. Свой бизнес я начинал в довольно жёстких условиях — в 2010 году, когда мне было 18 лет, мне просто пришлось искать источники дохода, так как на мне осталась вся семья — пять моих братьев и сестёр. Я прошёл длинный и сложный путь — свой первый миллион я заработал через три года после начала своего первого дела. Сейчас я представляю группу компаний «Like центр», куда входит и популярный в России бренд «Coffee Like», — отметил Рустам Аюпов.

Занятия программы «Ты — предприниматель» в этом году будут проходить каждый понедельник и среду с 19:00 до 21:00 и в субботу с 11:00 до 13:00. Кроме того, по субботам в 14:00 будут проходить специальные консультации для участников программы.

Напомним, что программа «Ты — предприниматель» это приоритетный проект федерального агентства по делам молодежи, который реализуется совместно с министерством экономического развития РФ с 2009 года в 68 субъектах РФ. В Архангельской области программа реализуется с 2010 года.

Кураторами программы в 2017 году стало управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области, а исполнением программы занимается региональный «Молодёжный центр».​