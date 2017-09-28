Живем как в Москве - без «северных»

На днях Конституционный Суд РФ принял к рассмотрению важнейший для жителей всех северных регионов России вопрос, напрямую касающийся работников социальной сферы: детских дошкольных учреждений, школ, больниц, всех тех, кто получает заработную плату на севере в зависимости от величины МРОТ.

Летом прошлого года Верховный Суд России изменил подходы к толкованию этой нормы, в результате чего северные льготы включили в размер МРОТ, тем самым «уровняв» жителей северных регионов с остальными регионами России, фактически, лишив их мер социальной поддержки.

Вопрос о соотношении МРОТ и северной надбавки крайне актуален, поскольку вызывает большой общественный резонанс. Сегодня МРОТ составляет 7800 рублей. С этой суммы платится налог в размере 13 процентов.

Конституционный Суд счел возможным всесторонне рассмотрение этого социально важного вопроса в контексте конституционности его нормативного регулирования.

Обращение в КС РФ инициировали жители республики Карелия. Интервью с их представителем в Конституционном Суде адвокатом из Котласа Владимиром Цвилем, при участии которого Конституционный Суд неоднократно принимал решения о корректировке социально значимых норм отечественного законодательства, читайте в одном из ближайших номеров газеты «Правда Севера».