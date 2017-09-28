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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/13/53418.html

Экономика

В Архангельске продолжает работу горячая линия "Ростелекома" по борьбе с хищениями кабеля

В Архангельске продолжает работу горячая линия "Ростелекома" по борьбе с хищениями кабеля
Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» напоминает, что в регионе с 2008 года действует телефон горячей линии по борьбе с хищением кабеля (818 2) 65-12-12. Жители Архангельской области могут позвонить на этот номер и сообщить информацию о подозрительных действиях третьих лиц на объектах связи или в местах, где проложены коммуникации (канализация, чердаки и подвалы домов).

За 9 месяцев 2017 года на территории Архангельской области совершено 26 противоправных действий в отношении телекоммуникационной инфраструктуры, принадлежащей компании «Ростелеком», повлекших за собой повреждения объектов жизнеобеспечения – линий электросвязи. В результате совершенных краж злоумышленники на период от нескольких часов до суток лишили более 800 абонентов возможности воспользоваться услугами связи, в том числе позвонить в оперативно-экстренные службы.

По фактам совершенных преступлений правоохранительными органами были проведены процессуальные проверки и возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.158 и ч.1 ст.215.2 УК РФ. В результате проведения оперативно-розыскной деятельности сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении 7 случаев хищений кабеля связи. 

«За последние годы количество краж кабеля связи значительно сократилось, в том числе благодаря жителям нашего региона, - отмечает начальник управления безопасности Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Шипоша.

- С ноября 2008 года в Архангельске организована работа запоминающегося городского номера телефона 65-12-12 для приема звонков абонентов о подозрительных лицах в подвалах, где проходит кабель связи, или открытых люках. В результате звонков от населения были задержаны двое, находившиеся в розыске за совершенные ранее преступления. Благодаря совместным действиям полиции, служб вневедомственной охраны, и, конечно, населения, мы смогли минимизировать ущерб как для компании «Ростелеком», который измеряется в денежном эквиваленте, так и для наших абонентов, для которых услуги связи предоставляются бесперебойно, что особенно важно для пожилых людей».

«Ростелеком» призывает жителей Архангельской области проявить бдительность: если вы стали свидетелем противоправных действий на объектах связи и при обнаружении лиц, подозреваемых в хищении кабеля, просим вас сообщить об этом по телефону в Архангельске (818 2) 65-12-12 или обратиться в полицию.

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Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение Компании, находящееся в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком — Северо-Запад»). Оперирует на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа и обслуживает более 244 тысяч абонентов телефонии, свыше 138 тысяч пользователей Интернет, 49 тысяч пользователей «Интерактивного телевидения». 

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ПАО «Ростелеком» (https://www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба,  присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд руб.,   OIBDA достигла 46,2 млрд руб.  (31,7% от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения,  образования,  безопасности,  жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”. 

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