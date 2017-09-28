«Будьте профессионалами и реализуйте свой потенциал в родном регионе» – Иван Кулявцев

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев приглашает молодых и активных жителей региона принять участие в мероприятиях образовательной программы «Ты — предприниматель».

– Власть заинтересована в развитии предпринимательской активности, создании новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет, т.е. в развитии территорий и повышению качества жизни населения. Федеральная программа «Ты – предприниматель» – это пример возможностей, которые предоставляет сегодня государство активным и энергичным молодым людям, чтобы начать и развивать свой бизнес. Если раньше мы учились на своих ошибках и «набивали шишки» самостоятельно, то сегодня, благодаря участию в программе можно пройти тренинги, обучающие семинары и пообщаться с успешными предпринимателями со всей страны, узнать их истории успеха и перенять положительный опыт, – высказал свою точку зрения Иван Кулявцев.

По его словам, чтобы быть профессионалом в какой-либо области, нужно иметь ряд компетенций, а программа «Ты — предприниматель» как раз позволяет их наработать. Кроме того, программа учит, как избежать распространённых ошибок на старте, работать с контрольно-надзорными органами, а также найти партнеров и инвесторов, стать частью бизнес-сообщества Архангельской области.

– Убежден, что нельзя просто стать профессионалом, им нужно именно быть, т.е. постоянно развиваться, учиться, повышать квалификацию. Недостаточно получить диплом и больше не повышать свою компетентность – это значит остановиться в развитии. Для молодых бизнесменов участие в программе – хороший шанс пополнить свой багаж знаний, заручиться поддержкой экспертов и сформировать чёткое видение своего проекта, – отметил Иван Кулявцев.

Напомним, что открытие программы в этом году состоится 14 октября в СГМУ с бизнес-выходных «Динамичный старт». Для того, чтобы стать участником, достаточно пройти регистрацию по этой ссылке.

– Приглашаю энергичных и целеустремленных людей со свежим взглядом и идеями стать частью предпринимательского сообщества Архангельской области, найти единомышленников и повысить свои компетенции. Регистрируйтесь и участвуйте в программе «Ты – предприниматель» – будьте профессионалами и реализуйте свой потенциал в родном регионе!, – заключил Иван Кулявцев.