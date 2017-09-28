Молодые предприниматели приглашаются на встречу в Мирном

10 октября руководитель федеральной программы «Ты — предприниматель» в Архангельской области Дмитрий Попов проведёт встречи с молодёжью в Промышленно-экономическом техникуме и в одной из общеобразовательных школ.

Начинающих предпринимателей и тех, кто ещё только задумывается о своём бизнесе приглашают принять участие в мастер-классе по старту собственного дела, а также познакомиться с программой, «Ты — предприниматель», мероприятия которой в этом году начнутся 14 октября с бизнес-выходных «Динамичный старт» в актовом зале СГМУ.

— 6 октября у нас прошли встречи в Онеге. Первая прошла довольно интересно — в региональный техникум экономики пришло около 90 человек, проработали довольно продуктивно, — рассказал Дмитрий Попов.

Следующие встречи прошли в школах № 1 и № 4. Всего с программой «Ты — предприниматель» познакомилось около 200 молодых жителей Онеги. По словам Дмитрия, встречи в техникуме проходили на серьёзном уровне, зато на встречах со школьниками была более активная аудитория, которая предлагала интересные идеи.

— Бизнес-идеи прозвучали самые разные: создание новых туристических маршрутов, разработка системы взаимодействия между мастерскими по ремонту и клиентами, организация управляющей компании и даже открытие точки по приготовлению и продаже шаурмы, — отметил Дмитрий Попов.

Напоминаем, что для участия в программе нужно пройти по ссылке и пройти онлайн-регистрацию. Кроме того, в сообществе «Ты - предприниматель» | Архангельская область» проводится розыгрыш Iphone 8.

Следующими с программой «Ты — предприниматель» познакомятся молодые жители Березника в режиме онлайн. Встреча начнётся 13 октября в 13:00.