Молодежь Архангельска приняла участие в соревнованиях «Северная широта»

Школьные соревнования состоялись под патронажем Русского географического общества и при поддержке АО «Архангельский ЦБК».

Утро 7 октября в Петровском парке Архангельска выдалось трудовым. Участники студенческого отряда «Помор-СПАС» натягивали канаты, создавали в соответствии со всеми канонами техники безопасности и туристической практики условные препятствия. Защитная экипировка была заготовлена заранее.

Спортивно-краеведческое мероприятие «Северная широта», организованное молодёжным клубом Архангельского регионального отделения Русского географического общества, прошло при поддержке ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» и АО «Архангельский ЦБК». Отметим, что с просьбой оказать финансовую поддержку к генеральному директору комбината Дмитрию Зылёву обратились участники форума рабочей молодёжи. По решению руководителя предприятие оказало необходимую поддержку соревнованиям в полном объёме.

Пока ребята регистрировались, мы задали несколько вопросов ответственному за мероприятие — Нане Пирцхалава.

— Русское географическое общество — это в первую очередь экспедиции, путешествия, преодоление себя, — отметила она. — И наше мероприятие как раз направлено на то, чтобы ребята почувствовали свою причастность к этой сфере, проявили себя, открыли какие-то новые таланты, научились работать в команде.

Самое большое удовольствие школьники получили на этапах по преодолению препятствий по канатной лестнице или просто натянутому тросу. Каски, карабины, страховка, перчатки — и вот ты висишь — пусть и на на небольшой, но всё же высоте вниз головой. Времени на адаптацию и раздумья нет — нужно резво перебирать руками и ногами, добираясь до противоположного берега как можно быстрей, - пишет "Регион 29".

И хотя все показали отличные результаты, медали призёров достались лишь трём из 12 команд, соревновавшихся в этот день на «Северной широте». Третье место заняла команда «Спринтер» (школа №43), второе — команда «Бриз (школа №45), а чемпионами стала команда «Открытие» из Приморского района.

— Чтобы победить, нужно быть весёлой командой, — рассказывает капитан «Открытия» Руслан. — Мы смеялись на каждом этапе, поэтому выиграли на позитиве.