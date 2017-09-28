Дмитрий Юрков обсудил с представителями ГИБДД изменения в законодательстве

3 октября депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Юрков (партия «Единая Россия») встретился с личным составом областной службы ГИБДД.

Политик рассказал представителям госавтоинспекции о своей работе в комитете по бюджету и налогам, через который проходит огромное количество законопроектов, о новых законах.

«На прошлой неделе депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому выплаты по ОСАГО по европротоколу увеличились в два раза – с 50 до 100 тысяч рублей. Таков теперь будет размер максимального страхового возмещения ущерба после ДТП. Кроме того, сейчас на законных основаниях можно будет предоставлять в суд материалы с видеорегистраторов, с телефонов, что значительно упростит процедуру оформления ДТП», - отметил Дмитрий Юрков.

Парламентарию важно было услышать мнение сотрудников госавтоинспекции по этим изменениям как экспертов - еще есть время, чтобы внести поправки в новый закон.

«По ОСАГО ситуация не однозначная. Автовладельцы столкнулись с проблемой, когда страховые компании не хотят выплачивать возмещение, и объем их выплат не очень высокий. Часто участники ДТП не в состоянии объективно определить сумму ущерба. От денежного возмещения сейчас ушли, возмещение идет через ремонт автомобиля, но и здесь возникает проблема. Владельцы дорогих автомобилей обоснованно требуют, чтобы их машины ремонтировали у официальных дилеров, а не в сомнительном автосервисе, с которыми работают страховые компании», - так прокомментировали ситуацию эксперты из ГИБДД.

Кроме того, полицейские отметили, что очень многие водители вынуждены управлять автомобилем без полиса ОСАГО, поскольку зачастую его невозможно оформить без дополнительно навязываемой услуги. Без «нагрузки» страховой компании не выгодно заключать договор и выплачивать возмещение при страховом случае. Сейчас, при увеличении суммы выплат, они будут сопротивляться еще больше. Если на законодательном уровне страховые компании заставить работать по ремонту транспортных средств с официальным дилером, тогда потерпевшие в ДТП будут спокойны за свое авто.

«Как к депутату, ко мне обращаются люди еще с одной проблемой. Кто-то покупает новый автомобиль в кредит, ему выдается паспорт транспортного средства (ПТС). Затем человек перепродает автомобиль, не сообщая покупателю, что машина взята в кредит. В результате, банк начинает требовать сумму кредита уже с нового владельца автомобиля. Моя задача – добиться, чтобы в приказ о регистрации транспортных средств внесли следующую поправку: если автомобиль покупается в автосалоне в кредит, в ПТС обязательно должно быть слово «обременение», - рассказал депутат Госдумы Дмитрий Юрков.

Сотрудники ГИБДД отметили, что эту проблему сможет решить и введение электронного паспорта транспортного средства, в котором будет отражена вся его история, от производства до утилизации, включая информацию о залоге при покупке автомобиля. Однако сроки введения электронных ПТС в России еще не известны.