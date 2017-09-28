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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/06/53302.html

Экономика

Дмитрий Юрков посетил психолого-неврологический интернат в Маймаксе

Дмитрий Юрков посетил психолого-неврологический интернат в Маймаксе
4 октября депутат Госдумы Дмитрий Юрков (фракция «Единая Россия») посетил с рабочим визитом Маймаксанский психолого-неврологический интернат.

13 октября этому социальному учреждению исполнится 15 лет. В настоящее время в нем проживают и находятся под постоянным наблюдением врачей около 250 пациентов старше 18 лет. За ними ухаживают около 140 работников.

Дмитрий Юрков поблагодарил коллектив за нелегкий труд, за то, что поддержали его на выборах в Госдуму, рассказал о своей законодательной работе в комитете по бюджету и налогам.

Работники интерната спросили политика о размере прожиточного минимума и МРОТ, о северных надбавках, о сложностях пользования картами «Мир».

Раньше учреждение имело статус дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов, в 2015 году стал психолого-неврологическим интернатом. В нем проживает немало молодых людей. Учреждение финансируется за счет субсидий областного бюджета и отчислений в размере 75% от пенсий пациентов.

Однако пенсии у пациентов небольшие, у некоторых пациентов размер 75 %- ного отчисления от размера пенсии составляет всего 4 тысячи рублей. При этом стоимость услуг по обслуживанию одного пациента - 30 тысяч рублей. В последнее время статья доходов бюджетного социального учреждения резко сократилась. Проблемы финансирования таких учреждений надо решать на федеральном уровне.

Работники интерната пожаловались депутату и на сокращение количества городских автобусов, людям стало сложнее попадать на работу. Давно требует ремонта участок дороги от интерната до третьей поликлиники, по которому трудно перевозить пациентов-колясочников. Работникам бюджетного учреждения хотелось бы бесплатно проходить профильное обучение, но за все учреждению надо платить. Депутат взял на контроль эти вопросы.

Дмитрию Юркову показали кабинеты, спортзал, творческие работы пациентов интерната, комнату для молитв.

- Вопросы, которые сегодня поднимались, являются актуальными. Больше всего людей волнует, каков будет размер минимальной оплаты труда и прожиточного минимума, а также вопросы, связанные со снижением доходной части учреждений такого статуса. В областном бюджете 2018 года будут предусмотрены средства на поддержку таких социальных учреждений. Подобные встречи очень полезны. Мы должны слышать каждого человека, чтобы решать проблемы нашей территории, - подвел итог рабочей поездки Дмитрий Юрков.  

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