"Ростелеком" в Архангельске поддержит IV открытый дистанционный турнир по робототехнике 9 октября 2017 года стартует регистрация на IV открытый дистанционный командный турнир по робототехнике AR2T2, который уже в четвертый раз будет проходить при поддержке «Ростелекома». Организатором популярного конкурса выступает Центр образовательных инфотехнологий Архангельского областного института открытого образования при поддержке Коми республиканского института развития образования и Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Учредителем мероприятия является Министерство образования и науки Архангельской области. Турнир проводится среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций. В категории 9-11 классов могут принять студенты 1-2 курса профессиональных образовательных организаций. Для проведения конкурса разработана инновационная модель, позволяющая проводить его полностью в дистанционном формате. Специальный портал турниров по робототехнике, располагающийся по адресу http:// robot .onedu.ru/portal/ , позволяет полностью автоматизировать все процессы проведения конкурса и сделать работу жюри максимально объективной и беспристрастной. Турнир будет проходить в несколько этапов: на первом этапе, который стартует 9 октября, команды участников должны пройти регистрацию;

на втором этапе необходимо сконструировать робота по предложенной 3D модели и изготовить обстановку в которой в дальнейшем будет функционировать робот;

третий этап – это само соревнование: командам будет предложена задача, которую робот должен будет решить в подготовленной обстановке и отправить программу-решение в адрес жюри;

четвертый заключительный этап будет самым напряженным – в режиме онлайн жюри будет оценивать каждую из работ, запустив решение команд на своём роботе, а также внимательно проследит, как робот справляется со своей задачей и выставит оценки. Основные этапы – соревновательный и оценочный – пройдут 3 ноября 2017 года. Для команд-победителей компания «Ростелеком» учредила специальные призы – наборы Lego Technic и настольные игры. «Ростелеком» приглашает школьников Архангельской области и Ненецкого автономного округа принять участие в IV открытом дистанционном командном турнире по робототехнике AR2T2 и желает всем новых открытий и побед! Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 17:07