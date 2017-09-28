WWF России и ГК «Титан» согласовали границу Двинско-Пинежского заказника в пределах аренды холдинга

Часть арендованной Группой компаний «Титан» территории Двинско-Пинежского лесного массива вдоль всей южной границы аренды будет включена в заказник. К такому соглашению пришли WWF России и холдинг в ходе рабочей встречи.

ГК «Титан» официально заявила о поддержке создания Двинско-Пинежского (Верхнеюловского) заказника в согласованных с WWF России границах, прилегающих к территории арендованных лесных участков.

Более 15 лет предприятия холдинга сертифицированы по схеме FSC (Лесного попечительского совета), требования которого предусматривают сохранение малонарушенных лесных территорий. Соглашения между экологами и лесопромышленниками об отказе от рубок ценных лесов, заключенные в рамках сертификации, и легли в основу создания заказника. Сокращение площади заказника в границах аренды , предусмотренное последними договоренностями, дает ГК « Титан » запас времени для перехода к эффективному лесному хозяйству во вторичных лесах . Для этого компанией будет разработана долгосрочная стратегия устойчивого лесопользования.

ГК « Титан » выразил а намерение принять активное участие в диалоге с другими компаниями, работающими на территории междуречья, и региональными органами управления для согласования границ заказника до конца 2017 года – Года экологии и Года ООПТ.

Работа над созданием регионального ландшафтного заказника на территории междуречья Северной Двины и Пинеги , где сохранился один из последних в Европе крупных участков нетронутой дикой тайги, вед е тся с начала 2000-х годов. В 2013 году проект заказника, подготовленный Всемирн ым фонд ом дикой природы (WWF) совместно с Центр ом природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области , прошел государственную экологическую экспертизу. Создание заказника отражено в Лесном плане и схеме территориального планирования региона. Однако вопрос о границах новой особо охраняемой территории не решен до сих пор, поскольку большая часть планируемой под заказник территории находится в аренде у лесозаготовителей. При создании новой охраняемой территории важно найти баланс между экономикой и экологией, чтобы сохранить наиболее ценную часть массива и дать возможность предприятиям продолжать работу.

«П ри подготовке наших предложений по границам проектируемого заказника в зоне аренды ГК «Титан», мы исходили и исходим из принципа недопустимости ухудшения социально-экономического положения населения, проживающего на прилегающих к проектируемому заказнику территориях, как вследствие необоснованных запретов на использование этих территорий, так и вследствие ухудшения экономической ситуации на лесозаготовительных предприятиях ГК «Титан» . Достижение непростого согласия с WWF Россия по границам проектируемой ООПТ подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого экологически и социально - ответственного ведения бизнеса », - заявил генеральный директор ГК «Титан» Алексей Кудрявцев.

WWF подчеркивает, что в условиях критического истощения лесных ресурсов региону как можно скорее необходим переход к интенсивному лесному хозяйству. Предложенные WWF меры по эффективному лесо восстановлению на освоенных территор иях и уходу за молодыми насаждениями помогут сохранить уникальный лесной массив и естественную среду обитания диких животных, позволив при этом значительно увеличить объем производства лесоматериалов на легкодоступных территориях и создать дополнительные рабочие места для населения.

« WWF России приглашает к диалогу все компании, арендующие лесные участки на территории междуречья, для решения проблемы сохранения уникального массива малонарушенных лесов и согласования границ заказника площадью около 350 тысяч га. Мы также надеемся на поддержку правительства Архангельской области, официально заявившего о том, что заказник будет создан до конца 2017 года. В том числе, мы рассчитываем, что власти региона установят мораторий и не будут передавать в аренду участки в границах планируемой ООПТ» , – отметил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.

Справка

Группа компаний «Титан» - один из крупнейших операторов лесосырья в СЗФО.

Создана в 1990 г.

В ГК «Титан» входят 8 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная компания» (транспортировка лесоматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие в Европейской части России - ЗАО "Лесозавод 25".

Расчетная лесосека составляет 3,2 млн. м³.

ГК «Титан» обеспечивает занятость более 4 тысяч жителей Архангельской области.

Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы во внебюджетные фонды превышают 1 млрд. рублей.