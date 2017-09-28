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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/06/53290.html

Экономика

«Ростелеком» запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года

«Ростелеком» запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года
«Ростелеком» объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет». Конкурс проводится ежегодно, при этом каждый год Конкурс посвящён какой-либо отдельной теме. В 2017 году темой конкурса является «Интернет-технологии в образовании».

В период с 2 октября по 22 декабря 2017 года на сайте www.safe-internet.ru к участию в конкурсе принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение.

Лидирующее положение компании «Ростелеком» в телекоммуникационной отрасли нашло свое отражение в новом конкурсе, который отвечает современным стандартам информатизации школьного образования. Конкурс, в первую очередь, ставит задачей формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации.

Важной задачей, стоящей перед организаторами конкурса, является повышение престижа работы педагогов школ, а также их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий.

Конкурсные работы будут приниматься по четырём номинациям:

  • IT- Обучающие сайты:

интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям.

  • IT- Приложения и игры:

развивающие интернет-приложения, в т.ч. и мобильные приложения;

компьютерные игры как источник знания, в т.ч. развивающие навыки программирования учащихся.

  • IT-Исследования:

интернет-сайты и интернет-приложения сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся.

  • IT-Скрайбинг:

интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса.

Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от ПАО «Ростелеком».

Партнер конкурса - компания ESET объявляет дополнительные призы для участников в номинации IT-Приложения и игры. При регистрации каждый участник получит пробную версию на 2 месяца антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства. В качестве приза победителям в номинации «Приложения и игры» компания ESET предоставит в качестве подарка антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства сроком от 1 года до 6 месяцев.

«Уже выросло поколение людей, которые используют интернет на новом уровне – как пространство обитания. Современный ребенок родился в то время, когда интернет уже был. Он воспринимает его как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях и для него хранить, искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое другое с помощью сети интернет и его сервисов – данность. Таким образом, внедрение интернет-инструментария в школьный образовательный процесс – актуальная проблема», - говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком».

Официальная страница конкурса в интернет www.safe-internet.ru .

Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru .

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