Елена Вторыгина проверила ход реализации партпроекта «Городская среда» в Северодвинске

4 октября депутат Государственной Думы РФ от Архангельской области Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия») региональную неделю продолжила в Северодвинске.

Рабочую поездку в Северодвинск Елена Вторыгина начала с кабинета нового главы администрации города Игоря Скубенко. С ним состоялся заинтересованный разговор о планах новой администрации на 2018 год, об основных приоритетах бюджета Северодвинска будущего года.

Елена Вторыгина обратила внимание на необходимость реализации в Северодвинске социальных программ, партийных проектов «Единой России» по формированию современной комфортной среды обитания.

Игорь Скубенко сообщил, что в городе действует специальная муниципальная адресная программа, по которой с учетом финансирования из федерального и местного бюджетов в 2017 году будет благоустроено 10 дворов, 2 общественных территории, 1 парк.

В список, составленный с учетом пожеланий граждан, вошли дворовые территории на ул. Малая Кудьма, 8, пр. Победы, д.50, 52,54,56, Портовая, 17, Макаренко, д.22,24,26,ул.Карла Маркса, 25, б-р Строителей, д. 5, ул. Комсомольская, д.11, 11 «а», ул. Коновалова, д.2,4, 4»а», 6, д. 6 «а».

Елена Вторыгина и Игорь Скубенко осмотрели дворовую территорию по ул. Малая Кудьма, 8 и остались довольными результатами работы. А представители ТСЖ, пришедшие на встречу с депутатом отметили, что с инициативой о благоустройстве двора именно в этом виде выступили жильцы дома.

«Проект на 1 млн 300 тысяч рублей предусматривал установку детского игрового оборудования, асфальтирование парковки, ремонт внутриквартального проезда, устройство газонов. Здесь также высажены 250 кустов», - рассказала начальник отдела жилищного хозяйства комитета ЖКХ транспорта и связи Любовь Кривощёкова.

Жители этого дома сами разработали проект, многое сделали самостоятельно и приобрели за свой счёт.

Гости обратили внимание на голубую ель, которая красуется посреди двора.

«Мы её сами недавно посадили. Новый год будем встречать вместе с соседями. Теперь нужно сделать мягкое покрытие на детской площадке», - делится планами председатель ТСЖ Юлия Уханова. Она также сообщила, что недовольных проделанными работами среди жильцов дома нет.

«Подобные дворы мы будем брать на заметку. Дам поручение комитету ЖКХ, транспорта и связи, чтобы помогали таким хорошим хозяевам», - сказал Игорь Скубенко.

«Люди сами должны решать, каким образом нужно благоустроить их двор, сами активно участвовать в работах - в этом смысл программы «Формирование комфортной городской среды», - уверена Елена Вторыгина.