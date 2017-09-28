«Аквилон Инвест» приглашает на День рождения

13 октября строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» отметит 14-ю годовщину создания.

Скидку в 50 тыс. при покупке получат все, кто забронирует квартиру с 13 по 15 октября,посетив в офисах компании мероприятие «День рождения – отмечайте с нами!» Впятницу, 13 октября офисы холдинга «Аквилон Инвест» будут работать с 9.00 до 18.00, а всубботу и воскресение 14-15 октября – с 11.00 и до 17.00.

Такую же скидку можно получить, приняв участие в «Экскурсии по новостройкам»,которая пройдет в субботу 7 октября под девизом «Можно все посмотреть». В Архангельске и Северодвинске своими глазами можно увидеть все жилые комплексыхолдинга на разных этапах строительства – от забивки свай до сдачи дома вэксплуатацию.

Сегодня «Аквилон Инвест» является признанным лидером строительного девелопмента не только на Северо-западе, но и в целом в России. Накануне своего Дня рожденияхолдинг вошел в ТОП-50 крупнейших застройщиков страны, заняв 45-ю позицию.

Традиционно «Аквилон Инвест» возглавляет региональный рейтинг строительных компаний. В 2015 и 2016 годах холдинг «Аквилон Инвест» дважды становился обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России». В этом году компания вновь включена в список 289 номинантов этой самой престижной общественной награды в сфере долевого строительства жилья.

- Новое жильё на Севере должно быть комфортным и экологичным, – отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов. – Мы используем самые передовые технологии. Все дома строятся из «тёплой керамики», которая полностью отвечает современным требованиям к сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности, звукоизоляции, экологичности и энергоэффективности. Но среда обитания не ограничивается квартирой и подъездом. «Аквилон Инвест» полностью берёт на себя и обустройство придомовой территории: ландшафтный экодизайн, пешеходные тротуары, освещение, детские площадки, уличные тренажёры, футбольные и хоккейные корты, велопарковки. Мы продолжим строить новые объекты в Архангельской области, расширять спектр предложений на рынке новостроек.

Сейчас «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (16 домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м. – всего около новых 2500 квартир. Компания активно расширяет свое присутствие на строительном рынке Санкт-Петербурга, где реализует проекты 5 жилых комплексов. В ближайших планах в нашей области – еще 7 новых жилых комплексов, в перспективе – до 500 тыс. кв. м.

На День рождения принято дарить подарки. А поскольку все клиенты холдинга - реальныеи потенциальные участники долевого строительства, являются по сути«соучеридителями» холдинга, то «Аквилон Инвест» в октябре дарит всем особые подарки.

Всем, кто в октябре приобретет квартиры в одном из жилых комплексов предоставляется эксклюзивная скидка до 20% и торт в подарок!

Записаться на экскурсию, узнать все подробности о новых жилых комплексах холдинга«Аквилон Инвест», условиях приобретения квартир, мероприятиях, акциях и скидках можно по телефону 65-00-08