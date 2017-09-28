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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/04/53252.html

Экономика

Эксперты подсчитали экономический эффект конкурса «Лесоруб XXI века»

Эксперты подсчитали экономический эффект конкурса «Лесоруб XXI века»
Эксперты подсчитали экономический эффект конкурса «Лесоруб XXI века»

На мероприятие, которое состоялось в конце лета в Устьянском районе Архангельской области, собралось более 1500 человек из сферы лесного бизнеса.

III Чемпионат России «Лесоруб XXI века» стал по-настоящему международным по составу участников и гостей – Россия, США, Канада, Германия, Норвегия, Финляндия, Бельгия. Участниками деловой программы стали делегации из Архангельской, Вологодской, Московской, Ленинградской, Воронежской, Костромской, Нижегородской областей, Республик Коми, Карелии, Татарстана, Удмуртии, Хабаровского края и ряда друг регионов.

— Современный отечественный лесопромышленный комплекс – одна из самых инновационных отраслей экономики, модернизация которой идёт уверенными темпами. Объём инвестиций в ЛПК Архангельской области приблизился к сорока миллиардам рублей. За пять лет объём производства бумаги вырос почти на 90 процентов, производство пеллет увеличилось примерно в три с половиной раза. Экономические показатели «Лесоруба XXI века» – также яркое доказательство стремительного развития отрасли. За короткий срок пройден непростой путь от зрелищного состязания лучших профессионалов лесозаготовки до одной из самых востребованных в стране экспертных площадок, на которой демонстрируются принципиально новые возможности, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Подводя итоги, можно сказать, что организаторы нашли новый востребованный формат бизнес-общения, который дал отличный экономический эффект для лесной отрасли. Чемпионат России «Лесоруб XXI века» стал реальной площадкой для обсуждения масштабных инвестиций в лесозаготовку. К примеру, только ГК «УЛК», выступившая генеральным партнёром мероприятия, инвестирует ежегодно в новые технологии заготовки леса более одного миллиарда рублей, - сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

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