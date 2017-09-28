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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/10/04/53251.html

Общество, Экономика

Молодёжь Архангельской области приглашается для участия в программе «Ты — предприниматель»

Молодёжь Архангельской области приглашается для участия в программе «Ты — предприниматель»
В этом году мероприятия федеральной программы в Архангельске начнутся 14 октября на базе СГМУ – там пройдут бизнес-выходные «Динамичный старт» с участием известных бизнесменов региона и страны.

Бизнес-сообщество региона будет представлять Сергей Пятовский – предприниматель, который открыл целую серию различных предприятий, и имеющий 20-летний стаж работы. Кроме того, он является советником губернатора Архангельской области.

Он расскажет участникам бизнес-уикенда о том, что как открывать и развивать бизнес в малых городах региона. У него в этом есть большой опыт, ведь он – владелец кафе «ДоДо пицца» в Вельске и Мирном.

Одним из федеральных бизнес-экспертов будет коммерческий директор и сооснователь компании «Умная касса Мерката» Антон Еликов. Система «Умной кассы Мерката» объединяет тысячи предпринимателей по всей стране в «виртуальную» розничную сеть, которая состоит из тысяч независимых предпринимателей.

Антон Еликов выступит перед участниками федеральной программы «Ты – предприниматель с темой «Построй бизнес с нуля. Деньги или опыт?».

Ещё одним гостем из Москвы станет Рустам Аюпов – предприниматель, амбассадор (представитель) и наставник «Like-центра», знаменитой российской системы развития и масштабирования бизнеса. Самым известным её проектом является федеральная сеть кофеен «Coffee Like».

Чтобы стать участником федеральной программы «Ты — предприниматель в Архангельской области в этом году, достаточно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Кроме того, в группе программы «Вконтакте» проходит розыгрыш Iphone 8, все подробности можно узнать здесь.  

Константин Журавлёв, Сегодня 12:38

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