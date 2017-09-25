На АЦБК забиты все сваи для бакового хозяйства новой выпарной станции

На площадке новой выпарной станции АО «Архангельский ЦБК» забиты все сваи для бакового хозяйства цеха (982). В настоящее время на площади около 2,5 тыс. м² залито 14 фундаментов из 16 запланированных.

Как уточнил руководитель проекта по строительству новой выпарной станции службы по развитию производства комбината Александр Помелов, Архангельским ЦБК получено положительное заключение ЗАО «Архгипробум» по экспертизе фундамента нового цеха.

В ноябре - декабре 2017 г. запланирована поставка опор оборудования и металлоконструкций здания выпарной станции автомобильным и железнодорожным транспортом. Прибытие водным путем крупногабаритного основного оборудования (выпарные аппараты) ожидается в мае 2018 г.

Строительство новой выпарной станции ведется в рамках второго этапа приоритетного инвестиционного проекта в области лесов «Реконструкция производства картона».

Новая выпарная станция обеспечит упаривание отработанных щелоков с учётом их образования при максимальной производительности установок варки полуцеллюлозы и сульфатной целлюлозы производства картона для обеспечения сырьём двух картоноделательных машин после их реконструкции.

С введением в эксплуатацию нового цеха АЦБК рассчитывает увеличить процент использования вторичных ресурсов в своем энергобалансе.

Главным результатам строительства новой выпарной станции станет экологический эффект в регионе – новая установка для сжигания газов практически полностью исключит выбросы, образующиеся в процессе производства.

Стоимость этого инвестиционного проекта Архангельского ЦБК с учетом оборудования и строительно-монтажных работ – 6,5 млрд. руб.

Справка

Архангельский ЦБК основан в 1940 г.

Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.