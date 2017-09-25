В правительстве посчитали товарооборот Маргаритинки

Более двухсот миллионов рублей составил товарооборот Маргаритинской ярмарки в 2017 году. Это соответствует уровню прошлого года. Участниками ярмарки стали 514 товаропроизводителей из России, Беларуси, Литвы, Эстонии, Азербайджана, Армении, Узбекистана и Монголии в том числе более двухсот – из Архангельской области.

Широко были представлены непродовольственные товары непосредственно от фабрик-производителей Барнаула, Екатеринбурга, Волгограда, Костромы, Ивановской, Московской, Владимирской, Брянской, Тамбовской, Вологодской и других областей.

В ассортименте был представлен и широкий перечень продовольственных товаров и дары леса: рыба и рыбопродукция, фрукту, овощи, в том числе и картофель, мясо, сало, мясные гастрономические изделия, мед, рыба, дикорастущие грибы и ягоды.

Как сообщила начальник отдела по торговле и потребительскому рынку министерства агропромышленного комплекса и торговли Наталья Бочарова, в этом году на ярмарке было продано более 28 тонн мёда, 1 320 килограммов грибов и ягод, 18 тонн мясной продукции, более 30 тонн рыбы и пресервов, свыше 50 тонн овощей и фруктов. Лидером продаж стал картофель – 420 тонн.