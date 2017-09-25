Будь как Ван Гог: сделай Архангельск ярче

Выставка «Ван Гог. Живые полотна» не только погружает зрителей во внутренний мир голландского постимпрессиониста, но и приглашает к сотворчеству.

Уникальная мультимедийная экспозиция, на которой более ста полотен Ван Гога в буквальном смысле оживают на 20 проекторах высокого разрешения, открылась в ТРЦ «Макси» 21 сентября. Она стала подарком к 80-летию Архангельской области от компании «МегаФон».

Солнечно-жёлтые подсолнухи, пламенно-алые маки, магнетическая «Лунная ночь» Ван Гога настолько радуют глаз цветом, что с этой яркостью не хочется расставаться, и выходя в реальный мир.

Благодаря фотоконкурсу «МегаФона» «Ван Гог начинается с тебя», ощутить себя художником может любой житель Архангельской области: достаточно сфотографировать любимое место или достопримечательность Поморья и обработать получившийся снимок в приложении или в графическом редакторе в стиле Ван Гога. А это значит – широкими «вибрирующими» мазками, чистым цветом, с условным изображением человеческих фигур и декоративной стилизацией.

Размещайте свои шедевры в конкурсном альбоме сообщества выставки ВКонтакте с хештегом #вангогначинаетсястебя.

Конкурс продлится вплоть до 21 октября. Креативность и оригинальность работ будут оценивать не только члены жюри, но и пользователи соцсети – по средствам лайков. На конкурс можно представить только одну работу.

Лучший «живописец» получит главный приз – 4G-планшет Oysters T74HMi от компании «МегаФон».

Подробнее о конкурсе можно узнать в специальной теме группы выставки ВКонтакте.

За вдохновением и в поисках своего главного экспоната – приходите на выставку Ван Гога. Она работает на втором этаже ТРЦ «Макси» с 10:00 до 21:00 до 22 октября. Для абонентов «МегаФона», школьников, студентов и льготных категорий граждан вход бесплатный.

Телефон для справок 8(8182)434 313.