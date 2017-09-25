Инвестиции Группы «Илим» позволят в три раза снизить пылевые выбросы ЦБК в Коряжме

В филиале Группы «Илим» в Коряжме завершается масштабный инвестиционный проект реконструкции содорегенерационного котла №1 стоимостью более 33 млн долларов. Это позволит в три раза снизить пылевые выбросы и достичь показателя наилучших доступных технологий в отрасли при эксплуатации пылегазоочистного оборудования.

В начале сентября проект достиг пика. На строительной площадке были сосредоточены максимальные силы и средства, в общей сложности на объекте трудились порядка 340 человек. Работы шли круглосуточно, сменами по 12 часов.

Котел выведен на останов в конце июля всего на 84 дня. За это время надо завершить весь перечень работ и в октябре подготовить оборудование к пуску. В российской целлюлозно-бумажной промышленности проект такого масштаба и сложности в условиях действующего производства реализуют впервые.

Уникальность инвестпроекта еще и в том, что сборка одной из важнейших «экологических» составляющих СРК – электрофильтра – идет прямо на стройплощадке возле цеха. Шесть модулей, каждый весом от 40 тонн и выше, поднимали специальным краном над кровлей здания и через монтажный проем опускали в определенную точку на специальную раму.

Для выполнения этих работ подрядчик установил на стройплощадке кран «Либхер» грузоподъемностью 500 тонн и высотой около 60 метров. Таких кранов в Коряжме не использовали даже при строительстве бумагоделательной машины №7.

Реконструкция СРК – один из проектов, заявленных Группой «Илим» в Год экологии в рамках четырёхстороннего Соглашения о сотрудничестве Министерства природных ресурсов и экологии России, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, правительства Архангельской области и лидера лесопромышленной отрасли России.