Новости дня

Педагог из Северодвинска победил во всероссийском конкурсе "Сердце отдаю детям"

​В столице Поморья ликвидатору аварии на ядерном комбинате «Маяк» вручили медаль

В Верхнетоемском районе подросток утонул во время установки рыболовных сетей

Последний день сентября в Архангельске будет прохладным

Мобильная версия 16+

Суббота, 30 сентября, 12:13

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/09/29/53177.html

Экономика

Инвестиции Группы «Илим» позволят в три раза снизить пылевые выбросы ЦБК в Коряжме

Инвестиции Группы «Илим» позволят в три раза снизить пылевые выбросы ЦБК в Коряжме
В филиале Группы «Илим» в Коряжме завершается масштабный инвестиционный проект реконструкции содорегенерационного котла №1 стоимостью более 33 млн долларов. Это позволит в три раза снизить пылевые выбросы и достичь показателя наилучших доступных технологий в отрасли при эксплуатации пылегазоочистного оборудования.

В начале сентября проект достиг пика. На строительной площадке были сосредоточены максимальные силы и средства, в общей сложности на объекте трудились порядка 340 человек. Работы шли круглосуточно, сменами по 12 часов.

Котел выведен на останов в конце июля всего на 84 дня. За это время надо завершить весь перечень работ и в октябре подготовить оборудование к пуску. В российской целлюлозно-бумажной промышленности проект такого масштаба и сложности в условиях действующего производства реализуют впервые.

Уникальность инвестпроекта еще и в том, что сборка одной из важнейших «экологических» составляющих СРК – электрофильтра – идет прямо на стройплощадке возле цеха. Шесть модулей, каждый весом от 40 тонн и выше, поднимали специальным краном над кровлей здания и через монтажный проем опускали в определенную точку на специальную раму.

Для выполнения этих работ подрядчик установил на стройплощадке кран «Либхер» грузоподъемностью 500 тонн и высотой около 60 метров. Таких кранов в Коряжме не использовали даже при строительстве бумагоделательной машины №7.

Реконструкция СРК – один из проектов, заявленных Группой «Илим» в Год экологии в рамках четырёхстороннего Соглашения о сотрудничестве Министерства природных ресурсов и экологии России, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, правительства Архангельской области и лидера лесопромышленной отрасли России.

Вчера 19:38

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Педагог из Северодвинска победил во всероссийском конкурсе "Сердце отдаю детям"Сегодня 11:00

Последний день сентября в Архангельске будет прохладным Сегодня 08:33

ФСБ обнаружило в Мирном подпольную мастерскую по производству боеприпасовВчера 15:03
1 комментарий

В Новодвинске волонтеры провели акцию "Пить не круто" Вчера 11:44
1 комментарий

29 сентября в Поморье возможны умеренные дожди Вчера 08:40

Экономика

«Ростелеком» в Архангельске подарит пенсионерам «Азбуку Интернета»Вчера 16:17

Генеральный директор АЦБК возглавил топ-лист отраслевого сектора рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"Вчера 10:39

В Вологодской области при поддержке ВТБ построен лесопильный заводПозавчера 17:30

ГК «Титан» и ФГБУ «Рослесинфорг» подписали соглашение о сотрудничестве Позавчера 11:14

«Илим» на летний отдых детей сотрудников направил 6,5 миллиона рублейПозавчера 10:39

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Педагог из Северодвинска победил во всероссийском конкурсе "Сердце отдаю детям"

​В столице Поморья ликвидатору аварии на ядерном комбинате «Маяк» вручили медаль

Последний день сентября в Архангельске будет прохладным

Теплоход "Антей" уходит в очередной рейс из Архангельска в Индигу

На фестивале фейерверков в Архангельске выступят пиротехники из Москвы и Волгограда

«Ростелеком» в Архангельске подарит пенсионерам «Азбуку Интернета»

Генеральный директор АЦБК возглавил топ-лист отраслевого сектора рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

В Вологодской области при поддержке ВТБ построен лесопильный завод

ГК «Титан» и ФГБУ «Рослесинфорг» подписали соглашение о сотрудничестве

Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО

Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета Северодвинска

Новый замгубернатора Елена Кутукова: хочу, чтобы Архангельск не путали с Астраханью

Нашелся преемник Гришкова. Представительство в Москве может возглавить дама

Меркушкин, на выход, подготовиться Ковтун. Нелюбимые губернаторы уходят

В Верхнетоемском районе подросток утонул во время установки рыболовных сетей

В Коношском районе мужчина вломился в чужой дом и объяснил это тем, что шёл дождь

ФСБ обнаружило в Мирном подпольную мастерскую по производству боеприпасов

В Плесецком районе нашли боеприпасы времен гражданской войны

В областном центре произошёл пожар в нежилом доме

В Дне ходьбы в Архангельске примут участие параспортсмены

У центра развития спорта "Водник" новый руководитель

Архангельский "Водник" сыграл с красногорской командой "Зоркий"

«Водник» одержал победу над казанским "Динамо"

В Архангельске пройдёт самый масштабный в России День ходьбы

В Архангельске пройдёт выставка антикварных игрушек

Артисты Северного хора представляют программу "Гуси-лебеди"

Гастрольная осень Северного хора

В Архангельске выступил норвежский ансамбль Arktisk Sinfonietta

В Архангельске Татьяна Зеленина представит новое издание «Тайн старого Дома»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru