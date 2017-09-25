«Ростелеком» в Архангельске подарит пенсионерам «Азбуку Интернета»

30 сентября – в День российского интернета и 1 октября – в День пожилых людей компания «Ростелеком» дарит пенсионерам Архангельска учебное пособие «Азбука Интернета».

Учебно-методическое пособие разработано «Ростелекомом» совместно с Пенсионным фондом РФ для обучения пожилых людей компьютерной грамотности.

В «Азбуке Интернета» пошагово разбираются действия, которые позволяют пенсионерам легко научиться работать на компьютере в операционной системе Windows и в программе Word.

Также учебное пособие помогает освоить навыки работы в интернете для поиска необходимой информации, общения, отправки электронных сообщений и получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Учебное пособие «Азбука Интернета» можно получить в центре продаж и обслуживания клиентов компании «Ростелеком» по адресу: город Архангельск, проспект Ломоносова, 144 с 11.00 до 15.00.

Успевайте, количество «Азбук» ограничено!