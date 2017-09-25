«Ростелеком» в Архангельске подарит пенсионерам «Азбуку Интернета»

Учебно-методическое пособие разработано «Ростелекомом» совместно с Пенсионным фондом РФ для обучения пожилых людей компьютерной грамотности.
В «Азбуке Интернета» пошагово разбираются действия, которые позволяют пенсионерам легко научиться работать на компьютере в операционной системе Windows и в программе Word.
Также учебное пособие помогает освоить навыки работы в интернете для поиска необходимой информации, общения, отправки электронных сообщений и получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Учебное пособие «Азбука Интернета» можно получить в центре продаж и обслуживания клиентов компании «Ростелеком» по адресу: город Архангельск, проспект Ломоносова, 144 с 11.00 до 15.00.
Успевайте, количество «Азбук» ограничено!