Новости дня

В Архангельске пройдут состязания по стритболу

В Вологодской области при поддержке ВТБ построен лесопильный завод

В столице Поморья "подсветят" памятники и Аллею городов воинской славы

В Архангельске завершился форум «Белкомур – новый «шёлковый путь» в Арктику»

Мобильная версия 16+

Пятница, 29 сентября, 00:01

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/09/28/53156.html

Экономика

В Вологодской области при поддержке ВТБ построен лесопильный завод

В Вологодской области при поддержке ВТБ построен лесопильный завод
В Белозерском районе Вологодской области прошла презентация завода по выпуску продукции углубленной деревообработки, построенного при кредитной поддержке ВТБ. На реализацию проекта ООО «Белозерсклес», входящего в холдинг «Череповецлес», ранее банк ВТБ предоставил две невозобновляемые кредитные линии: в размере 600 млн рублей и 2,5 млн евро сроками на семь и пять лет соответственно.

Руководитель департамента корпоративной сети банка ВТБ – старший вице-президент Руслан Еременко отметил: «Новое высокотехнологичное обрабатывающее производство послужит не только динамичному росту бизнеса холдинга «Череповецлес», но также предоставлению более 130 рабочих мест, дополнительному привлечению инвестиций в регион, развитию лесоперерабатывающей отрасли Северо-Запада и России и сферы импортозамещения в целом».

26 сентября состоялся запуск лесопильного цеха завода – открыты линии сухой и сырой сортировки доски. На заводе установлено современное оборудование, его производственные мощности позволят ежегодно перерабатывать свыше 200 тысяч кубометров леса и выпускать 100 тысяч кубометров сухих пиломатериалов. Совокупный объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд рублей.

Вчера 17:30

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАОВчера 14:41
2 комментария

Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета СеверодвинскаВчера 12:02
16 комментариев

28 сентября в Поморье ожидается дождь и туманВчера 08:30

«Водник» одержал победу над казанским "Динамо"Позавчера 14:28

Жители центра Архангельска второй день сидят без отопления Позавчера 12:19
1 комментарий

Экономика

ГК «Титан» и ФГБУ «Рослесинфорг» подписали соглашение о сотрудничестве Вчера 11:14

«Илим» на летний отдых детей сотрудников направил 6,5 миллиона рублейВчера 10:39

Архангельский ЦБК - в топ-200 крупнейших экспортеров России26 сентября 2017 11:45

АЦБК направил 9 лучших студентов Новодвинского индустриального техникума в Австрию25 сентября 2017 17:57

«Илим» освоил выпуск всех граммажей мелованной бумаги25 сентября 2017 14:43

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске пройдут состязания по стритболу

В столице Поморья "подсветят" памятники и Аллею городов воинской славы

В Архангельске завершился форум «Белкомур – новый «шёлковый путь» в Арктику»

В Северном округе Архангельска отключат водоснабжение

Андрей Багрецов назначен руководителем агентства по спорту Архангельской области

ГК «Титан» и ФГБУ «Рослесинфорг» подписали соглашение о сотрудничестве

«Илим» на летний отдых детей сотрудников направил 6,5 миллиона рублей

Архангельский ЦБК - в топ-200 крупнейших экспортеров России

АЦБК направил 9 лучших студентов Новодвинского индустриального техникума в Австрию

Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО

Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета Северодвинска

Новый замгубернатора Елена Кутукова: хочу, чтобы Архангельск не путали с Астраханью

Нашелся преемник Гришкова. Представительство в Москве может возглавить дама

Меркушкин, на выход, подготовиться Ковтун. Нелюбимые губернаторы уходят

В Красноборском районе мужчина бросил двух женщин в перевернутом автомобиле

Житель НАО предстанет перед судом за убийство супруги

В Поморье судебные приставы забрали из семьи сразу восемь детей

В Холмогорском районе женщина истязала 6-летнего сына

В Архангельске произошёл пожар в кафе-пиццерии

Архангельский "Водник" сыграл с красногорской командой "Зоркий"

«Водник» одержал победу над казанским "Динамо"

В Архангельске пройдёт самый масштабный в России День ходьбы

«Водник» разгромил кировскую команду «Родина»

"Водник" сыграл вничью с московским "Динамо"

Гастрольная осень Северного хора

В Архангельске выступил норвежский ансамбль Arktisk Sinfonietta

В Архангельске Татьяна Зеленина представит новое издание «Тайн старого Дома»

Маргаритинская ярмарка с Северным хором – настоящий русский праздник

На камерной сцене Архангельского театра драмы сыграли спектакль немецкого режиссера
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru