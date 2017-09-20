«Илим» на летний отдых детей сотрудников направил 6,5 миллиона рублей

В филиале Группы «Илим» в Коряжме подвели итоги летней оздоровительной компании детей сотрудников. На путевки в оздоровительные лагеря и санатории направлено 6,5 миллиона рублей. Все заявки сотрудников целлюлозно-бумажного комбината и лесообеспечивающих подразделений были удовлетворены.

«За летний период по путевкам отдохнули 288 детей, родители оплачивали 15 процентов от полной стоимости детской путевки. Всего в этом году предлагалось шесть направлений отдыха. Самым востребованным, как и в минувшие годы, был загородный детский оздоровительный лагерь «Ватса-парк». В нем отдохнули 150 детей. Набирает популярность ДОЛ «Малиновка» (Устьянский район). Филиал с ним сотрудничает второй год подряд, в этом году в нем отдохнули 35 детей.

80 детей приняли оздоровительные центры на Черном море, это ДОЛ «Энергетик» (г. Анапа) и ДОЛ «Приморский» (г. Геленджик). Еще 23 ребенка прошли оздоровительные программы в региональных санаториях «Сольвычегодск» (Котласский район) и «Солониха» (Красноборский район).

Впрочем, большинство сотрудников предпочитают отдыхать семьями. По коллективному договору, действующему в Группе «Илим», сотрудник раз в два года имеет право получить компенсацию проезда к месту проведения отдыха до 30 тысяч рублей на себя и до 25500 рублей – на несовершеннолетних детей. Если родители по каким-то причинам в отпуск не едут, они могут «переуступить» право воспользоваться компенсацией своим детям. Об этом рассказала главный специалист по бюджетированию отдела компенсаций и льгот регионального кадрового центра Группы «Илим» Лариса Костина.