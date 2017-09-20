Архангельский ЦБК - в топ-200 крупнейших экспортеров России

По итогам 2016 г. география экспортных поставок АЦБК – 46 стран мира. Стратегические продуктовые линии, дающие максимум объемов продаж - картон и целлюлоза. На эти виды продукции приходится свыше 86% выручки, получаемой комбинатом от реализации продукции.
Основными источниками информации при построении ранжированного списка стали данные таможенной статистики, отчеты компаний и данные анкетного опроса.
Справка
Архангельский ЦБК основан в 1940 г.
Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.
Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.