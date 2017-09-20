Архангельский ЦБК - в топ-200 крупнейших экспортеров России АО «Архангельский ЦБК» вошло в рейтинг «200 крупнейших экспортеров России», подготовленный журналом «Эксперт». В ранжированном списке компания заняла 112 место. По итогам 2016 г. география экспортных поставок АЦБК – 46 стран мира. Стратегические продуктовые линии, дающие максимум объемов продаж - картон и целлюлоза. На эти виды продукции приходится свыше 86% выручки, получаемой комбинатом от реализации продукции. Основными источниками информации при построении ранжированного списка стали данные таможенной статистики, отчеты компаний и данные анкетного опроса. Справка Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 11:45