АЦБК направил 9 лучших студентов Новодвинского индустриального техникума в Австрию

АО «Архангельский ЦБК» на протяжении многих лет сотрудничает с Новодвинским индустриальным техникумом и Северным (Арктическим) федеральным университетом им. М.В. Ломоносова.

Благодаря реализации ряда совместных программ, студенты имеют возможность проходить практику на комбинате, получают перспективу трудоустройства на АЦБК, могут участвовать в решении реальных производственных задач, получать именные стипендии от АЦБК, а также стажироваться за границей. Об это заявил 23 сентября 2017 г. на пленарном заседании II Форума работающей молодёжи Архангельской области генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв.

С 18 по 24 сентября 9 лучших студентов Новодвинского индустриального техникума посетили Австрию с целью ознакомления с деятельностью фабрик ведущих мировых производителей бумаги и картона - Brigl&Bergmeister GmbH, UPM и Neusiedler AG (Mondi), а также международного машиностроительного концерна Andritz (главный офис в г. Грац). Программа недельного визита студентов включала в себя, в том числе, обширную культурную программу.

По словам генерального директора, важным для Архангельского ЦБК является не только текущая обеспеченность кадрами, но и создание условий, которые бы позволили занять твёрдые позицию на рынке трудовых ресурсов, обеспечить привлекательность АЦБК как работодателя. Именно поэтому комбинат реализует проект «Будущее АЦБК» - «воспитание» новых сотрудников с детского сада. Он включает в себя экскурсии детей на комбинат с целью не только знакомства с местом работы родителей, но и популяризации АЦБК и отрасли в целом.

Дмитрий Зылёв тезисно рассказал о комплексе мер социальной поддержки работников Архангельского ЦБК (в 2016 комбинат инвестировал в социальную сферу около 280 млн. руб.), особо подчеркнув уникальность программы «Обеспечение жильём молодых семей», в рамках которой месяц назад 27 молодых семей работников комбината получили жилищные сертификаты.

«Мы с большим желанием отозвались на предложение провести этот Форум именно у нас – отметил генеральный директор комбината. - Для АЦБК - это отличный шанс продемонстрировать нашу социальную программу и познакомиться с передовыми практиками привлечения молодых специалистов, которые внедрены на других предприятиях региона и страны».

В II Форуме работающей молодёжи Архангельской области, который прошел 23 – 24 сентября на базе Архангельского ЦБК, приняли участие более 120 молодых специалистов из 13 муниципалитетов региона.

Организатором мероприятия стал Дом молодежи Архангельской области при поддержке управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию, администрации Новодвинска и АО «Архангельский ЦБК».