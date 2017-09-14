«Илим» освоил выпуск всех граммажей мелованной бумаги

В филиале Группы «Илим» в Коряжме освоили производство всего диапазона граммажей мелованной бумаги – от 80 до 200 граммов на квадратный метр.

Первая российская мелованная чистоцеллюлозная бумага была получена на ЦБК в Коряжме в 2013 году в результате реализации приоритетного инвестиционного проекта импортозамещения. Полиграфисты с нетерпением ждали отечественный продукт, но буквально с первых дней работы первой отечественной меловальной установки стали высказывать предложения расширить ассортимент мелованных бумаг по плотности.

Дело в том, что бумага каждого производителя достаточно уникальна, она обладает своими печатными свойствами, оптическими характеристиками, пухлостью, плотностью. Полиграфисты стараются покупать бумагу одного производителя. Если типография настроилась под чью-то бумагу, то нужна вся линейка от самых тонких до самых плотных сортов. Да и работать с одним поставщиком менее хлопотно.

Специалисты бумагоделательной машины №7, которая производит бумагу - основу для мелования, и цеха мелования приступили к решению этой непростой задачи. Действующее оборудование на комбинате не было рассчитано на выпуск мелованных бумаг плотностью ниже 105 г/м2 и выше 130 г/м2. Многие не верили, что можно раздвинуть эти границы. Действительно, на протяжении четырех месяцев, пока отлаживали режим, почти половина продукции уходила в брак. Появились уже настроения: оставить все как было, не заморачиваться. Но дирекция по продажам отрезала пути к отступлению – уж очень хорошие перспективы открывались на рынке при успешном решении задачи. Продолжали делать опытные выработки, изменяли дизайн лезвий на меловальной станции, подбирали показатели меловальной пасты. Благодаря светлым головам, благодаря упорству и вере в успех всех сотрудников этих участков бумагоделательной машины №7 и цеха мелования, задача была решена.

Сегодня филиал Группы «Илим» в Коряжме выпускает глянцевую и матовую мелованную бумагу, а недавно коряжемские бумажники выдали еще один продукт для полиграфистов страны – бумагу с односторонним мелованием.