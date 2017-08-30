"Ростелеком" приглашает жителей и гостей Архангельска на Маргаритинскую ярмарку

«Ростелеком» в Архангельске приглашает жителей и гостей города на главное торговое событие осени - «Маргаритинскую ярмарку», которая будет проходить с 21 по 24 сентября.

Традиционно участники выставки представят свои товары и услуги на торговых рядах, развернутых во Дворце спорта профсоюзов и на площади перед ним.

На ярмарке будет работать площадка «Ростелекома», где специалисты компании продемонстрируют услугу «Интерактивное ТВ», расскажут о новых осенних предложениях и акциях, а также помогут выбрать наиболее оптимальный и экономически выгодный тарифный план при подключении пакета услуг связи.

Особое внимание будет уделено мобильной связи, которую на территории Архангельской области компания «Ростелеком» предоставляет жителям региона с осени 2016 года. Главное преимущество услуги для абонентов компании – звонки внутри сети «Ростелекома» (с домашнего телефона на мобильный и наоборот) можно совершать абсолютно бесплатно*.

При подключении мобильной связи действует скидка 50% на домашний интернет, а также доступна скидка до 50% на платеж за абонентскую линию телефонной связи. Тариф «Суперсимка M» обойдется всего в 199 рублей в месяц, и включает в себя 1 Гигабайт трафика и 150 минут разговоров. За 499 рублей полагается 15 гигабайт трафика и 550 минут разговоров.

Кроме того, неизрасходованный объем минут, смс и мобильного интернета переносится на следующий месяц, а для просмотра «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома», использования мессенджеров и социальных сетей трафик мобильного интернета предоставляется без ограничений и оплаты.

Каждый из посетителей, кто подключит и активирует на «Маргаритинской ярмарке» две сим-карты, получит в подарок селфи-палку.

Ярмарка будет работать с 21 по 23 сентября с 10.00 до 19.30 и 24 сентября с 10.00 до 17.00.

Приходите, ждем вас!

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