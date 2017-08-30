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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/09/19/52980.html

Экономика

Предприниматели региона посетят семинар об открытии бизнеса в сфере образования

Предприниматели региона посетят семинар об открытии бизнеса в сфере образования
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Мероприятие организовано при поддержке КРАО, Архангельского регионального бизнес-инкубатора и САФУ в рамках программы «Ты — предприниматель». Семинар проводят эксперты по вопросам лицензирования образовательной деятельности.

В программе семинара будут рассмотрены вопросы, связанные с открытием бизнеса в сфере образовательной деятельности. В частности, предпринимателям расскажут о том, какие виды коммерческой деятельности в образовании подлежат лицензированию, как можно получить разрешение на работу, какие «подводные камни» могут встретиться при получении лицензии.

Специалисты расскажут не только теорию, но и приведут реальные примеры из практики и ответят на вопросы участников, - сообщает "Регион 29".

Мероприятие пройдет 20 сентября в 15:00 по адресу: Архангельск, проспект Московский, 33, второй этаж. Вход на семинар свободный. Зарегистрироваться можно на сайте.

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