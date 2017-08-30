Предприниматели региона посетят семинар об открытии бизнеса в сфере образования

В программе семинара будут рассмотрены вопросы, связанные с открытием бизнеса в сфере образовательной деятельности. В частности, предпринимателям расскажут о том, какие виды коммерческой деятельности в образовании подлежат лицензированию, как можно получить разрешение на работу, какие «подводные камни» могут встретиться при получении лицензии.
Специалисты расскажут не только теорию, но и приведут реальные примеры из практики и ответят на вопросы участников, - сообщает "Регион 29".
Мероприятие пройдет 20 сентября в 15:00 по адресу: Архангельск, проспект Московский, 33, второй этаж. Вход на семинар свободный. Зарегистрироваться можно на сайте.