Предприниматели региона посетят семинар об открытии бизнеса в сфере образования

Мероприятие организовано при поддержке КРАО, Архангельского регионального бизнес-инкубатора и САФУ в рамках программы «Ты — предприниматель». Семинар проводят эксперты по вопросам лицензирования образовательной деятельности.

В программе семинара будут рассмотрены вопросы, связанные с открытием бизнеса в сфере образовательной деятельности. В частности, предпринимателям расскажут о том, какие виды коммерческой деятельности в образовании подлежат лицензированию, как можно получить разрешение на работу, какие «подводные камни» могут встретиться при получении лицензии.

Специалисты расскажут не только теорию, но и приведут реальные примеры из практики и ответят на вопросы участников, - сообщает "Регион 29".

Мероприятие пройдет 20 сентября в 15:00 по адресу: Архангельск, проспект Московский, 33, второй этаж. Вход на семинар свободный. Зарегистрироваться можно на сайте.