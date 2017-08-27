Архангельские школьники участвуют в бизнес-сити-квесте

18 сентября ученики нескольких школ и гимназий столицы Севера приступили к занимательному испытанию, в конце которого они представят и защитят свои бизнес-идеи.

В течении недели, во внеучебное время, школьники будут посещать специальные занятия — встречаться с руководителями различных предприятий Архангельска, чтобы узнать, как появляется бизнес-идея, что такое предпринимательская деятельность и как правильно развивать своё дело.

Первый этап квеста — мастер-класс по созданию бизнес-идеи, прошёл в школе №20, а проводили его второкурсники Архангельской «Деловой школы». Участники мастер-класса получили специальное домашнее задание и начали работу над своими бизнес-идеями, - сообщает "Регион 29".

Организатором бизнес-сити-квеста для школьников стала «Деловая школа» Архангельска. Её директор Александр Журило рассказал, что первая встреча с предпринимателями пройдёт 19 сентября в агентстве недвижимости «21 век», где дети познакомятся с правовыми основами предпринимательской деятельности.

— 20 сентября у нас запланирована встреча в Архангельском региональном бизнес-инкубаторе, где детям расскажут об актуальных тенденциях в бизнесе Архангельской области, о возможностях государственной поддержки для молодых и начинающих предпринимателей, — сообщил Александр Журило.

Кроме этого, 21 сентября дети встретятся с инвестором и индивидуальныи предпринимателем Иваном Захаровым, который расскажет детям о том, как представить свой проект инвесторам. На следующий день школьники отправятся на «Северную мануфактуру», где узнают, как правильно продвигать свой продукт на рынке.

Подведение итогов бизнес-сити-квеста пройдёт 25 сентября на базе «Деловой школы», — в школе №?20. Победители и призеры получат купоны на бесплатные игры в боулинг и лазертаг, а также смогут свободно посетить 5-D кинотеатр.