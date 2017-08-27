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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/09/18/52956.html

Экономика

В Коряжме в рамках государственно-частного партнерства строится школьный спортивно-технический комплекс

В Коряжме в рамках государственно-частного партнерства строится школьный спортивно-технический комплекс
В Коряжме сданы в эксплуатацию первые объекты спортивно-технического комплекса школы №1: футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки и прыжковая яма. Для реализации этого проекта были привлечены средства областного бюджета (1 млн 977 тыс. рублей), местного бюджета (550 тыс.) и благотворительного фонда «Илим - Гарант» (3 млн 300 тыс.).

Следующие этапы предусматривают оборудование волейбольной и баскетбольной зон, нового картодрома, лыжероллерной трассы. Старейшая школа города сегодня работает в комплексе с бывшим домом детского творчества, ранее здесь на условиях государственно-частного партнерства с Группой «Илим» был оборудован первый в Архангельской области городок для изучения детьми правил дорожного движения.

В целом цена проекта обустройства спортивно-технической зоны составляет 25 млн рублей. Экспертный совет благотворительного фонда Группы «Илим» уже рассмотрел и утвердил финансирование работ следующего этапа.

Комментируя открытие школьного стадиона, директор филиала «Западный» благотворительного фонда «Илим - Гарант» Вера Пуртова сказала: «Наша компания всемерно поддерживает развитие детского спорта во всех городах присутствия. Но особенно приятно, когда в рамках государственно-частного партнерства появляются спортивные объекты, которыми будет пользоваться не одно поколение детей. Спортивно-техническая зона не только расширит возможности школы в физическом воспитании детей, но и отлично впишется в концепцию обустройства набережной реки Вычегда в историческом месте Коряжмы».

По информации официального сайта МО «Город Коряжма», Сегодня 14:53

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