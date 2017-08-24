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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/09/15/52906.html

Экономика

В Поморье АПК Безопасный город, созданный Ростелекомом, переводится в промышленную эксплуатацию

В Поморье АПК Безопасный город, созданный Ростелекомом, переводится в промышленную эксплуатацию
12 сентября 2017 года в Архангельской области на заседании Межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» (далее – АПК «БГ») принято решение о переводе системы в промышленную эксплуатацию.

Результатом создания АПК «БГ» в четырёх пилотных муниципальных образованиях Архангельской области стало формирование единой информационной рабочей среды, обеспечивающей межсистемное и межведомственное взаимодействие всех служб, ведомств, организаций муниципального и регионального уровней, общественную безопасность, правопорядок и безопасность среды обитания.

На сегодняшний день создано 3 центра обработки данных в Архангельске (совмещен с Приморским районом), Северодвинске и Котласе, а также установлено 17 автоматических рабочих мест в единых диспетчерских службах.

Одной из ключевых систем АПК «БГ» является система принятия решений, предусматривающая более 150-ти сценариев информационного взаимодействия. Она позволяет выполнять расчеты по распространению ЧС – определять территории, попадающие в зоны ЧС, рассчитывать количество жертв потенциальной ЧС, производить расчёт сил и средств, необходимых для эвакуации и устранения последствий ЧС.

Также реализованы подсистемы приема и обработки обращений, географическая информационная подсистема и подсистема интеграции данных. В рамках развития правоохранительного сегмента АПК «БГ» было установлено 180 новых камер видеонаблюдения с функциями видеоаналитики – распознавания запрещённого движения, оставленного предмета, скопления людей, движения в запретной зоне и др.

В ходе реализации проекта АПК «БГ» выполнена интеграция с системами противопожарного мониторинга, системой радиологической обстановки, системы мониторинга уровня воды в водоёмах и мониторинга атмосферы, реализованы интерфейсы для сопряжения с внешними системами, позволяющими подключать вновь создаваемые системы. Для электронного взаимодействия и координации АПК «БГ» были подключены 70 служб и ведомств – городские службы, региональные и муниципальные, а также экстренные оперативные службы.

«Следует особо отметить, что построенный аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» не статичен, - рассказал директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин. В систему оперативно можно «добавлять» новую информацию. Проделан колоссальный объём работ и в настоящее время система полностью готова к промышленной эксплуатации».

Подводя итоги совещания, Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул необходимость ввода системы в промышленную эксплуатацию: «Дальнейшее совершенствование процедур и алгоритмов действия системы вполне возможно. Но насыщение системы особенностями каждого пилотного муниципалитета, адаптация под конкретные ситуации должны проходить уже в условиях рабочего процесса».

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