Сотрудники группы "Илим" получили награды губернатора в связи с профессиональным праздником

Фото Артёма Келарева. На фото ниже: старший мастер по ремонту оборудования ТЭС Александр Антоновский и машинист автогрейдера Иван Федяев

Благодарности главы региона удостоились три сотрудника филиала акционерного общества «Группа «Илим» в Коряжме.

Напомним, 12 сентября в правительстве региона состоялось чествование профессионалов лесной отрасли в связи с приближающимся праздником — Днём работников леса.

Среди награждённых сотрудников филиала Группы «Илим» в Коряжме — старший мастер по ремонту оборудования ТЭС Александр Антоновский, руководитель службы главного технолога дирекции по производству Дмитрий Полицын, машинист автогрейдера Иван Федяев, - сообщает "Регион 29".

По признанию Ивана Федяева, в свою нынешнюю профессию пришёл не сразу. Раньше занимался простыми перевозками, затем поступил на Котласский ЦБК и стал машинистом автогрейдера.

— Так 18 лет здесь и работаю, и всё нравится, — говорит он. — Условия труда хорошие, зарплата хорошая. Самое главное для нас — чтобы был стабильный заработок, чёткий график, выходные дни, чтобы с семьёй побыть. Работать нравится. Благодарностей имею много, но сам факт, что позвали именно сюда и вручал губернатор — это очень о многом говорит. Сам в шоке, что пригласили.

По словам Александра Антоновского, работа — это основная составляющая его жизни. «Кроме семьи, конечно», — уточняет он. Придя на Котласский ЦБК сразу после армии, он всю жизнь посвятил предприятию, отдав ему без малого 20 лет.

— Интересная работа, очень много нового у нас сейчас происходит на ЦБК, идёт модернизация, — отмечает он. — Команда у нас очень хорошая. Специалисты серьёзные, знающие своё дело, на них можно положиться. У нас всё впереди, всё самое хорошее — в будущем.

День работников леса Александр Антоновский называет главным праздником года — оценивается работа, подводятся итоги, строятся планы на будущее:

— Благодарность губернатора — это очень серьёзная оценка, огромная честь. Спасибо предприятию за такую оценку моего труда.