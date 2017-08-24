В 2017 г. площадь воспроизводства лесов и ухода за лесами леспромхозами ГК «Титан» составит более 13,5 тыс. га

В 2017 г. площадь воспроизводства лесов и ухода за лесами леспромхозами Группы компаний «Титан» составит более 13,5 тыс. га. В частности, в рамках лесовосстановительных работ в междуречье Северной Двины и Пинеги ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» в настоящее время выполняет рубки ухода на территории общей площадью в 260 га. В 2018 г. этот показатель достигнет 350 га.

Работы проводятся совместно с ГАУ АО «Единый лесопожарный центр».

Плановая организация рубок ухода в молодняках направлена на правильное развитие качественного состава лесной породы (уменьшение состава лиственных пород), на повышение степени лесопользования, на улучшение качеств породы древесины, на сохранение защитных свойств лесного массива и т.д.

Как рассказал директор по контролю за деятельностью лесозаготовительных предприятий холдинга Алексей Крупцов, Усть-Покшеньгский ЛПХ осуществляет лесовосстановительные работы, в том числе, рубки ухода, с момента образования – более 40 лет. В целях сохранения экосистемы и её природоохранной функции в этом году высажено более 2,0 млн. сеянцев сосны и ели. В том числе, из собственного лесопитомника в ООО «Шалакушалес» - 900 тыс. шт. саженцев.

Напомним, что ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» и участок в п. Светлый Усть-Покшеньгского ЛПХ осуществляют выборочные рубки в междуречье Северной Двины и Пинеги на площади более 450 га лесного фонда или более 20 000 м³.

Общая площадь выборочных рубок по Группе компаний «Титан» в 2017 г. составит более 4 500 га лесного фонда или более 200 тыс. м3.