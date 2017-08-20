До конца 2017 г. ГК «Титан» инвестирует в инфраструктуру леспромхозов более 100 млн. руб.

ООО «Карпогорылес» (Пинежский р-н) первым среди леспромхозов Группы компаний «Титан» получило лицензию Министерства транспорта РФ и Ростехнадзора на слив ГСМ (горюче-смазочные материалы). Предприятие построило полностью автоматизированный склад хранения круглогодичного пользования объемом 600 м³ нефтепродуктов. Инвестиции в этот проект составили около 7 млн. руб.

Для расширения логистических возможностей и увеличения объемов отгрузки в настоящий момент «Карпогорылес» строит дополнительно к имеющимся железнодорожным путям, железнодорожный тупик протяженностью 588 метров с фронтом погрузки с железобетонным покрытием для работы погрузочной техники и подъезда автолесовозов стоимостью около 5 млн. руб. Завершение строительства новой железнодорожной ветки планируется осенью текущего года. Запуск тупика в эксплуатацию после сдачи органам РЖД и оформления необходимой документации - 4 квартал 2017 года.

В настоящее время в ООО «Карпогорылес» работает более 100 единиц техники. По итогам 2016 г. объем заготовки составил свыше 450 тыс. м³.

Всего до конца 2017 г. на развитие инфраструктуры лесозаготовительных предприятий холдинг направит более 100 млн. руб. Собственные склады ГСМ будут созданы в семи леспромхозах ГК «Титан».

«В связи с ежегодным возрастанием объемов производства и вывозки лесопродукции с соответствующим ростом суточного потребления топлива было принято решение инвестировать в улучшение логистики за счет строительства дополнительных складов хранения топлива, - прокомментировал директор по контролю за деятельностью лесозаготовительных предприятий ГК «Титан» Алексей Крупцов. – В конечном итоге, холдинг минимизирует простои техники и расширит возможности поставок сырья на Архангельский ЦБК и ЗАО «Лесозавод 25».