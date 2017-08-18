«Аквилон Инвест» приглашает на «Воскресный бранч» и «Праздник Кирпича»

Холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (16 домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м. – всего более новых 2400 квартир.

И только в сентября для покупателей предусмотрены специальные мероприятия, в ходе которых все желающие могут получить дополнительные скидки на покупку квартиры.

Только 8, 9 и 10 сентября при приобретении квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» предоставляется скидка до 230 тысяч рублей. В пятницу, 8 сентября офисы холдинга «Аквилон Инвест» будут работать с 9.00 до 20.00, а в субботу и воскресение 9-10 сентября – с 11.00 и до 17.00. Если клиент в эти дни забронирует квартиру, он может получить скидку до 230 тыс. рублей в Архангельске и 180 тыс. рублей – в Северодвинске.

А в субботу 16 сентября холдинг «Аквилон Инвест» проводит для своих клиентов в Архангельске и Северодвинске необычное мероприятие – «Праздник кирпича». Все желающие могут во время Экскурсии по новостройкам побывать на строительных площадках, познакомится с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «Двор без машин». В конце экскурсии ее участники смогут оставить автограф на своем именном кирпиче и заложить его в кладку стены одного из новых жилых комплексов. А если участник праздника в этот день забронирует квартиру, он может получить скидку до 230 тыс. рублей в Архангельске и 180 тыс. рублей – в Северодвинске.

Записаться на экскурсию можно в офисах «Аквилон Инвест» - в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08 и в Северодвинске на Морской пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца), телефон: (8184) 52-00-00.