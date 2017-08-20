На АЦБК начались поставки оборудования Valmet для реконструкции КДМ-2

В рамках первого этапа реконструкции всего технологического потока второй картоноделательной машины (КДМ-2) АО «Архангельский ЦБК» начались поставки оборудования на комбинат. Отправка первой поставки началась с 7 августа и продлится до прибытия последнего трейлера в конце сентября текущего года.

Всего в этот период на АЦБК прибудет 43 трейлера.

Согласно контракта с Valmet, будет четыре поставки (275 трейлеров).

Остальные три будут производиться с февраля по апреле 2018 г.

Как рассказал технический директор по развитию производства картона Александр Туфанов, в первой партии поставки в основном находится оборудование, которой запланировано смонтировать в цехе без останова КДМ-2 во 2 – 3 квартале следующего года. Будет выполнен монтаж продольно-резательного станка (ПРС), частично гидроразбивателя ПРС, частично линии транспортировки и маркировки рулонов и линии подачи гильз на ПРС, частично оборудования короткой циркуляции (сортировки, вихревые очистители и насосы для нижнего и верхнего слоев).

Кроме этого, в первой поставке есть оборудование, которое потребует останова КДМ-2 – это напорный ящик нижнего слоя, полуавтоматический портальный кран для перемещения пустых тамбурных валов, оборудование АСУТП, воздушных систем, гидравлических и смазочных систем и оборудование технологического процесса.

Полностью обновленная КДМ-2 будет запущена в 2019 г.

Как сообщалось ранее, стратегической целью второго этапа реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов АЦБК «Реконструкция производства картона» является увеличение производительности машины, повышение качества продукции, расширение ассортимента бумаги для гофрирования и картона, снижение себестоимости продукции.

Стоимость основного оборудования (без учета работ): 53,5 млн. евро.