Новости дня

В Архангельске пройдёт акция памяти у закладного камня «Тем, кого не вернуло море»

В Плесецке продолжается благоустройство центрального сквера

Олимпиада в САФУ соберет лучших студентов инженерных специальностей

В Северодвинске бездомный устроил пожар в нежилом доме

Мобильная версия 16+

Среда, 30 августа, 19:33

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/08/30/52620.html

Экономика

Вручены сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям Новодвинска

Вручены сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям Новодвинска
29 августа в зале заседаний управления Архангельского ЦБК состоялось торжественное вручение сертификатов на улучшение жилищных условий молодым семьям - работникам комбината. Всего в этот день возможность приобрести собственное жильё или улучшить жилищные условия получили 27 семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.

Финансирование свидетельств получено в рамках реализации федеральной программы по обеспечению жильём молодых семей из местного, областного и федерального бюджетов. Причём областной и федеральный бюджеты юридически не могут выделить средства, без муниципальной доли.

Сертификаты вручали начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Архангельской области Григорий Ковалёв, глава муниципального образования «Город Новодвинск» Сергей Андреев и генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв. 

- АЦБК софинансировал долю местного бюджета для жилищных сертификатов, - рассказал Григорий Владимирович. - Благодаря этому были получены средства бюджетов высших уровней. В данной программе могут принять участие лица, проживающие на территории Архангельской области, возраст заявителей не должен превышать 35-ти лет. Для начала необходимо обратиться в муниципалитет к специалисту по этим вопросам. Сумма субсидии рассчитывается в зависимости от количества членов семьи и стоимости квадратного метра жилья в данном муниципальном образовании. Многодетные семьи получают приоритет в очереди. Но в программе могут принять участие и семьи без детей.

Полученные средства семьи смогут потратить на погашение уже взятой ипотеки, приобретение жилья. Данной программой предусмотрены дополнительные выплаты после рождения ребёнка, сегодня такие свидетельства получили две из 25 молодых семей.Архангельский ЦБК включился в программу по обеспечению молодых семей жильём с прошлого года. В 2016 году сертификат получила одна новодвинская семья.

- После обращения главы города Сергея Андреева к нам за помощью, мы отправили предложение о софинансировании жилищных сертификатов в совет директоров АЦБК, - рассказал Дмитрий Зылёв. - Документ был оперативно рассмотрен и вынесено положительное решение. Советник по инвестиционной деятельности Владимир Крупчак также поддержал это начинание.

Архангельский ЦБК вложил в финансирование сертификатов молодым семьям более пяти миллионов рублей. В дальнейшем, если будет спрос у населения и будет работать государственная программа по жилищу, мы также будем оказывать содействие в обеспечении комфортными условиями проживания молодых семей.

На сегодня механизм государственно-частного партнёрства помощи молодым семьям в Новодвинске отработан. 

- Благодаря социальной ответственности градообразующего предприятия и работе в этом направлении администрации муниципального образования «Город Новодвинск», счастливые семьи в ближайшее время должны улучшить жилищные условия, - отметил глава города Сергей Андреев. - В прошлом году мы вручили только один сертификат, в этом уже более двух десятков. Мы надеемся, что положительный пример Архангельского ЦБК переймут и другие успешные предприятия Новодвинска. Все вместе мы сделаем жизнь нашей молодёжи комфортнее и благоприятнее.

Сегодня 15:38

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

80 лучших людей Архангельской области: Тамара ПетраковаСегодня 14:54

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобраниеСегодня 11:02
2 комментария

30 августа в Поморье пройдут дожди Сегодня 09:49

В Архангельске водителя, сбившего насмерть маму и дочь, заключили под стражу на два месяцаВчера 18:43

Новостройки могут перейти на баланс муниципалитетаВчера 13:58

Экономика

В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел» Сегодня 11:20

В Новодвинске торжественно отметили 77-летие АЦБК25 августа 2017 13:09

Группа «Илим» поставила на дежурство в Коряжме экипированный по последнему слову реанимобиль24 августа 2017 11:15

На АЦБК началось техперевооружение узла топливоподачи корьевых котлов ТЭС-323 августа 2017 12:30

В январе – июле 2017 г. заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 312,9 тыс. м22 августа 2017 15:21

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске пройдёт акция памяти у закладного камня «Тем, кого не вернуло море»

В Плесецке продолжается благоустройство центрального сквера

Олимпиада в САФУ соберет лучших студентов инженерных специальностей

В Плесецком районе почти завершен ремонт дороги Брин-Наволок–Плесецк

80 лучших людей Архангельской области: Тамара Петракова

В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»

В Новодвинске торжественно отметили 77-летие АЦБК

Группа «Илим» поставила на дежурство в Коряжме экипированный по последнему слову реанимобиль

На АЦБК началось техперевооружение узла топливоподачи корьевых котлов ТЭС-3

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

Вместо Гмырина будет Скубенко или Козлов

Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина

В Северодвинске бездомный устроил пожар в нежилом доме

В Каргопольском районе разведение костра во дворе привело к пожару

В Шенкурском районе автомобиль столкнулся с мотоциклистом

Отец и сын, пропавшие в Белом море, найдены невридимыми

В Плесецке мужчина предстанет перед судом за покупку наркотиков через интернет

Спортсменка из Архангельска завоевала "золото" на Первенстве России по гребле

«Водник» примет участие в международном турнире «ExTe Cupen»

Новодвинцы приняли участие в массовом забеге в честь 40-летия своего города

«Звездочка» - чемпион Архангельской области по футболу

Чемпионат Архангельской области по футболу вышел на финишную прямую

В Архангельске пройдёт выставка «КЛЮКВА. Берега»

Юные вокалисты из Архангельской отправятся на конкурс солистов в Артек

Он был самым лучшим: в Архангельске скончался Валентин Пролетарский

Экспериментальный театр из Петербурга на сцене театра драмы

Рисунки архангельских школьников отправились в космос

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru