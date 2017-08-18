Вручены сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям Новодвинска

29 августа в зале заседаний управления Архангельского ЦБК состоялось торжественное вручение сертификатов на улучшение жилищных условий молодым семьям - работникам комбината. Всего в этот день возможность приобрести собственное жильё или улучшить жилищные условия получили 27 семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.

Финансирование свидетельств получено в рамках реализации федеральной программы по обеспечению жильём молодых семей из местного, областного и федерального бюджетов. Причём областной и федеральный бюджеты юридически не могут выделить средства, без муниципальной доли.

Сертификаты вручали начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Архангельской области Григорий Ковалёв, глава муниципального образования «Город Новодвинск» Сергей Андреев и генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв.

- АЦБК софинансировал долю местного бюджета для жилищных сертификатов, - рассказал Григорий Владимирович. - Благодаря этому были получены средства бюджетов высших уровней. В данной программе могут принять участие лица, проживающие на территории Архангельской области, возраст заявителей не должен превышать 35-ти лет. Для начала необходимо обратиться в муниципалитет к специалисту по этим вопросам. Сумма субсидии рассчитывается в зависимости от количества членов семьи и стоимости квадратного метра жилья в данном муниципальном образовании. Многодетные семьи получают приоритет в очереди. Но в программе могут принять участие и семьи без детей.

Полученные средства семьи смогут потратить на погашение уже взятой ипотеки, приобретение жилья. Данной программой предусмотрены дополнительные выплаты после рождения ребёнка, сегодня такие свидетельства получили две из 25 молодых семей.Архангельский ЦБК включился в программу по обеспечению молодых семей жильём с прошлого года. В 2016 году сертификат получила одна новодвинская семья.

- После обращения главы города Сергея Андреева к нам за помощью, мы отправили предложение о софинансировании жилищных сертификатов в совет директоров АЦБК, - рассказал Дмитрий Зылёв. - Документ был оперативно рассмотрен и вынесено положительное решение. Советник по инвестиционной деятельности Владимир Крупчак также поддержал это начинание.

Архангельский ЦБК вложил в финансирование сертификатов молодым семьям более пяти миллионов рублей. В дальнейшем, если будет спрос у населения и будет работать государственная программа по жилищу, мы также будем оказывать содействие в обеспечении комфортными условиями проживания молодых семей.

На сегодня механизм государственно-частного партнёрства помощи молодым семьям в Новодвинске отработан.

- Благодаря социальной ответственности градообразующего предприятия и работе в этом направлении администрации муниципального образования «Город Новодвинск», счастливые семьи в ближайшее время должны улучшить жилищные условия, - отметил глава города Сергей Андреев. - В прошлом году мы вручили только один сертификат, в этом уже более двух десятков. Мы надеемся, что положительный пример Архангельского ЦБК переймут и другие успешные предприятия Новодвинска. Все вместе мы сделаем жизнь нашей молодёжи комфортнее и благоприятнее.