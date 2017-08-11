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В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/08/30/52611.html

Экономика

В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»

В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»
В дни празднования юбилея города подведены первые итоги реализации инициатив конкурса социальных проектов «40 добрых дел – к 40-летию города Новодвинска», организованного АО «Архангельский ЦБК».

По проекту «Городская среда» благоустроен ряд школьных футбольных площадок (проекты Василия Суворова, Андрея Малыгина, Марии Турлаповой).

По проектам, способствующим сохранению и возрождению культурного наследия, развитию творческого потенциала и различных видов искусства, созданию новых форм досуга, наибольший резонанс получила акция «Ночь искусств». «Идея мероприятия родилась при подготовке к конкурсу социальных проектов, проводимым градообразующим предприятием, – рассказала инициатор проекта «Ночи искусств» Юлия Минина. – Тема праздника выбрана неспроста: XIX век по праву считается золотым. «Ночь искусств» - это возможность вспомнить, что Россия XIX века внесла огромный вклад в сокровищницу общечеловеческой культуры. А еще это необычное развлекательное мероприятие в новом формате». 

По проектам «Спорт и здоровый образ жизни» лидером стал автор инициативы «Студия хорошего самочувствия» главный библиотекарь Центра правовой информации городской центральной библиотеки Валентина Завьялова.

В номинации «Проекты, способствующие самоидентификации новодвинцев, брендированию проектов, людей, предприятий, мест (территорий) муниципалитета, позиционированию Новодвинска в социальных сетях и медиа» победил автор инициативы «Создание Арт-объекта «Я ЛЮБЛЮ НОВОДВИНСК» учитель технологии МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» Александр Беляков. 

Особое внимание было уделено созданию условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Передача опыта кулинарной северной выпечки «Марья Искусница», разработанный Местной общественной организацией «Новодвинская городская организация «Всероссийского общества инвалидов», направлен на молодых людей и людей старшего поколения, имеющих инвалидность и проживающих в городе Новодвинске.    

Основная идея проекта - передать опыт традиций кулинарной северной выпечки от старшего поколения к молодому, в том числе имеющим инвалидность, укрепляя связь поколений через проведения «мастер – класс».

Благополучателем является инициативная группа, имеющая опыт реализации социальных проектов в области оказания помощи людям с инвалидностью. Возглавляет группу Людмила Тюрикова, имеющая высшее педагогическое образование и опыт работы в сфере обучения.

«Реализованные летом 2017 года проекты («Ночь искусств», «Пять вечеров») подарили городу целую серию замечательных праздников в формате «Опен Эйр» на протяжении нескольких летних выходных в городском детском парке, – прокомментировал начальник управления организационного развития АО «Архангельский ЦБК» Вадим Трескин.  – Очень приятно, что идеи, озвученные на городском форуме социальных инициатив, успешно претворяются в рамках проекта «40 добрых дел – к 40-летию города Новодвинска». Уверен, что подобные инициативы делаю Новодвинск привлекательным не только для работы, но и для жизни. Предложенные инициативы позволяют по-новому взглянуть на «город бумажников» его жителям. Дворы Новодвинска становятся уютнее, создаются условия для ведения здорового образа жизни, горожане знакомятся с творчеством своих земляков, молодежь вовлекается в добровольчество». 

По его словам, реализация проектов не заканчивается. Новый учебный год позволит воплотить проекты патриотической и образовательной направленности. 

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