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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/08/24/52506.html

Экономика

Группа «Илим» поставила на дежурство в Коряжме экипированный по последнему слову реанимобиль

Группа «Илим» поставила на дежурство в Коряжме экипированный по последнему слову реанимобиль
23 августа в службу пожарной безопасности и ЧС филиала Группы «Илим» поступил современный реанимобиль. Стоимость новой техники, закупленной в рамках инвестиционной программы компании, составляет более 13 миллионов рублей.

Реанимобиль, оборудованный на базе автомобиля марки «Мерседес», отвечает самым высоким требованиям скорой помощи. Ему присвоен класс С. В таком реанимобиле можно автономно оказывать срочную медицинскую помощь двум пострадавшим в течение 48 часов.

Как сказал руководитель службы обеспечения СПБ и ЧС Сергей Попов, техника – выше всяких похвал: надежная, с высокой проходимостью и плавным ходом.

Набор медицинского оборудования, которое размещено в автомашине, соответствует приказу Минздрава и насчитывает более 70 позиций. Это дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, аппараты энцефалоскопии и искусственной вентиляции легких, портативные анализаторы и комплекты для определения маркеров тяжелых заболеваний и многое другое.

Предполагается, что техника будет передана в аренду медицинскому учреждению, которое станет оказывать услуги на промплощадке. В бригаде скорой помощи будут дежурить реаниматолог, фельдшер и водитель.

«На опасном производственном объекте, каким является целлюлозно-бумажный комбинат, очень важно в экстренных ситуациях иметь под рукой высококвалифицированную медпомощь. К сожалению, карета скорой помощь горбольницы не располагает такими возможностями, поэтому компания приняла решение приобрести современный реанимобиль. Он позволит поддерживать жизненные функции пострадавшего, в том числе, даже оперировать в полевых условиях, до момента, когда мы передадим его врачам в медучреждение», - прокомментировал и.о. директора по охране труда, промышленной и экологической безопасности Группы «Илим» Алексей Сухих. Он отметил, что в регионах присутствия компании медицинской техники такого высокого уровня еще не использовали.

В Группе «Илим» безопасность сотрудников считается приоритетом номер один. Благодаря огромному комплексу мер в последние годы удалось значительно снизить количество несчастных случаев на производстве. К примеру, на целлюлозно-бумажном комбинате в Коряжме и в его лесообеспечивающей структуре, где заняты тысячи человек, в прошлом году произошло три несчастных случая, последствия которых повлияли на качество жизни сотрудников. Задача максимум – свести производственные травмы к нулю. Новый автомобиль в системе самой экипированной в регионе ведомственной службы спасателей – СПАСС залог готовности бороться за жизнь и здоровье каждого человека до последнего.

Татьяна Иванова, Сегодня 11:15

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