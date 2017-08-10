На АЦБК началось техперевооружение узла топливоподачи корьевых котлов ТЭС-3

На производстве целлюлозы АО «Архангельский ЦБК» началась реализация проекта технического перевооружения узла топливоподачи корьевых котлов ТЭС-3. Будет произведена замена трактов топливоподачи в котлы (замена бункеров, пересыпа, установка винтовых и скребковых конвейеров).

Поставщик оборудования - Laitex OY (Финляндия).

Как рассказал начальник управления по развитию производства АЦБК Олег Чудайкин, целью реконструкции станет оптимизация системы подачи кородревесных отходов в бункера многотопливных котлов №1, №2 ТЭС-3 и стабилизация работы котлов по паровой нагрузке.

Тендер на выполнение строительно-монтажных работ выиграло ЗАО ГК «Инжиниринговый Центр» (г. Архангельск).

Мероприятия в рамках проекта будут выполняться в два этапа. На первом пройдет монтаж оборудования на котле №2 и его запуск после подключения его в октябре 2017 г. в период капитального ремонта производства целлюлозы. На втором этапе - монтаж оборудования на котле №1.

Окончание работ по этому проекту Архангельского ЦБК – ноябрь 2017г.

Справка

Архангельский ЦБК основан в 1940 г.

Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.