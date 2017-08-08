В январе – июле 2017 г. заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 312,9 тыс. м

В июле 2017 г. заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК - Группы компаний «Титан» - составила 163,3 тыс. м, вывозка - 172,6 тыс. м.

За семь месяцев текущего года леспромхозы холдинга заготовили 1 312,9 тыс. м, что на 144,3 тыс. м больше, чем за АППГ. Вывозка в январе – июле 2-17 г. составила 1 279,5 тыс. м, что на 8,8 тыс. м больше, чем за АППГ.

Справка

Группа компаний «Титан» - один из крупнейших операторов лесосырья в СЗФО. Создана в 1990 г.

В ГК «Титан» входят 8 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная компания» (транспортировка лесоматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие на Северо-Западе России - ЗАО "Лесозавод-25".

Расчетная лесосека составляет 3,2 млн. м.ГК «Титан» обеспечивает занятость более 4 тысяч жителей Архангельской области. Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех уровней, сборы во внебюджетные фонды превышают 1 млрд. рублей. Ежегодный объем инвестиций в социально-экономическое развитие муниципальных образований региона составляют около 100 млн. руб.