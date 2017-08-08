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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/08/21/52456.html

Экономика

Ростелеком напоминает о необходимости соблюдения регламента земляных работ на территории Архангельской области

Ростелеком напоминает о необходимости соблюдения регламента земляных работ на территории Архангельской области
Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» обращает внимание руководителей организаций, а также физических лиц на необходимость обязательного, предварительного согласования проведения земляных работ на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

По территории двух регионов проложены кабельные линии связи, по которым обеспечивается местная, внутризоновая, междугородняя и международная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правила охраны линий и сооружений связи утверждены постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года № 578. В соответствии с ними начинать производство земляных или иных работ вблизи охранных зон линий и сооружений связи можно только после оформления разрешения, согласованного местным подразделением компании «Ростелеком», а непосредственно в охранной зоне - только в присутствии представителя оператора связи. При производстве работ необходимо строго выполнять все условия согласования.

Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил охраны линий и сооружений связи РФ, несут административную или уголовную ответственность за повреждение кабельных линий связи.Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на производство работ в охранных зонах кабельных магистралей и вблизи них можно в структурных подразделениях компании по адресам и телефонам в городах:

Город Архангельск, пр. Ломоносова, дом 144;

тел.: 8 (8182) 650015, 8 (8182) 651287, 8 (8182) 205001.

Архангельский филиал ПАО «Ростелеком», Вчера 17:25

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