Юрков поддержал инициативу «Единой России» о проверке обращений обманутых дольщиков

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фракции «Единой России» в Государственной Думе Владимиром Васильевым поддержал предложение поручить Генпрокуратуре РФ провести проверку обращений обманутых дольщиков.

«Я бы хотел попросить о вашем поручении Генпрокуратуре, чтобы они посмотрели на эту работу. Потому что много обращений, и у нас на встречах с дольщиками, которые говорят: «Почему не приняли вовремя меры? Если бы сейчас Генпрокуратура организовала проверку этих обращений по обманутым дольщикам, посмотрела, как принимаются меры, насколько они эффективны, Владимир Владимирович, мы бы ответили на вопросы людям», - обратился парламентарий к Президенту РФ. Глава государства также согласился с тем, что дольщикам нужно дать возможность участвовать в контроле за застройщиками.

Парламентарий констатировал тенденцию роста числа граждан, не получивших жилье. Васильев заявил, что для решения проблем обманутых дольщиков появились новые инструменты. «Пристальное внимание к проблемам дольщиков президента страны говорит о том, что проблема будет решаться настойчиво и системно, - отметил депутат Госдумы Дмитрий Юрков (фракция «Единая Россия»). Юрков считает, что принятый в этом году Госдумой Федеральный Закон о долевом строительстве предусматривает механизм защиты людей от недобросовестных строителей.

По новому закону государство определило, каким должен быть уставной капитал строительной фирмы, которая привлекает дольщиков.

«С 2018 года застройщик не может иметь недоимок по налогам и сборам», - сообщил Юрков. По новому закону не могут рассчитывать на деньги дольщиков строительные компании, находящиеся в стадии банкротства и ликвидации», - рассказал Юрков.

Сейчас законодатели и эксперты разрабатывают принципы работы специального государственного фонда. Он должен заменить нынешний механизм страхования застройщиков. Предполагается, что строительные фирмы будут отчислять туда средства от каждого договора долевого участия.