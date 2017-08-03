Оператор харвестера ГК «Титан» стал сильнейшим на всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века»

Оператор харвестера Константин Захов, представлявший лесозаготовительное предприятие «Пинежьелес» из Группы компаний «Титан», стал сильнейшим машинистом этого вида техники на всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века».

«Харвестер» - важнейшая номинация соревнований машинистов лесозаготовительной техники. Константин Захов набрал 1033 очков. Победитель ключевой номинации выступал на гусеничном харвестере, а не на колёсном, который негласно считается более манёвренными.

ГК «Титан» выдвинула на соревнования большой коллектив — три звена по три оператора (харвестер, форвардер и гидроманипулятор). Две команды выступали от Усть-Покшеньгского леспромхоза (посёлок Ясное и участок «Светлый»), ещё одна — «Пинежьелес». Кроме того, в одиночном разряде чемпионата принимал участие оператор погрузчика «Лесозавода 25» Валерий Старицын.

По словам генерального директора ГК «Титан» Алексея Кудрявцева, генеральный директор Группы компаний «Титан», уровень чемпионата «Лесоруб XXI века» с каждым годом становится всё выше. Расширяется география участников, и сегодня это уже не региональная, а федеральная и международная площадка.

«Для сотрудников нашей Группы компаний чемпионат — это прекрасная возможность показать свое мастерство и способности, оценить уровень наших коллег и обменяться опытом», - отметил глава холдинга.