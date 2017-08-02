На форуме "Команда 29" корпорация развития области проведет образовательную программу

КРАО вместе с приглашенными экспертами из региональных и федеральных институтов развития четыре дня будут работать вместе с участниками «Команды 29», в рамках новой концепции и образовательной программы форума.

Напомним, новая концепция мероприятия была разработана Корпорацией развития Архангельской области совместно с областным Домом молодежи. Около 200 участников форума, прошедшие отбор в три этапа, будут разделены на проектные группы, в рамках которых они будут решать конкретные проблемы – кейсы.

При этом у каждого кейса есть свои заказчики – банки, министерства, муниципалитеты, университеты и т.д. Всего, выделено тринадцать таких проектных групп, которые затрагивают самые различные темы. Над каждым кейсом будет работать проектная группа в составе от 9 до 16 человек, которых отобрали сами заказчики того или иного кейса.

Более того, перед началом форума все участники получили домашние задания, непосредственно связанные с выбранными кейсами. У каждой проектной группы будет свой модератор, который вместе с заказчиками кейса будет отслеживать, направлять, давать советы и установки по работе. В течение форума ребятам подробно расскажут о самой технологии проектирования, об особенностях проектного метода, о возможных путях нахождения необходимых ресурсов для своего проекта, построении дорожной карты и о многом другом, что будет полезно в ходе работы над кейсами.

На «Команду 29» впервые в истории молодежного форума приедут сразу 63 региональных и шесть федеральных экспертов, которые также проведут обучающие мероприятия с участниками форум. Ребятам расскажут, как правильно презентовать свои идеи, продвигать их в СМИ и в социальных сетях, научат азам рекламы и практического маркетинга, а также прочитают лекции по развитию инновационной среды и стратегии развития Архангельской области.

В течение форума проектные команды проведут дважды пробные презентации своих проектов перед экспертами, которые дадут свою оценку и советы по развития того или иного кейса. Для самых активных участников «Команды 29» 13 августа организаторы устроят смотр личных идей и проектов.

Уже 15 августа результаты работы проектных команд будут представлены заказчикам кейсов, экспертам, правительству региона и губернатору Архангельской области Игорю Орлову.

«Все это сделано для того, чтобы проекты, которые будут выработаны в процессе решения кейсов, смогли быть жизнеспособными и после «Команды 29». Поэтому в столь непродолжительное время ребята получат целый набор навыков и умений, которые необходимы для развития проекта. Все они уже после завершения форума поступят на сопровождение специалистами Корпорацией развития региона и областным Домом молодежи. Кроме того, мы надеемся, что эффект от форума будет не только в реализованных проектах, но и в тех ребятах, которые проявят себя на «Команде 29», покажут свой потенциал и станут частью проекта «Перспективные кадры для экономики региона», а может непосредственно на площадке форума обратят на себя внимание потенциальных работодателей», - считает первый заместитель генерального директора Корпорации развития Архангельской области, руководитель образовательной программы форума Ольга Горелова.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»