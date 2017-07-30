Группа «Илим» выставила четыре команды на 3 чемпионате «Лесоруб ХХI века»

Ранним утром 8 августа команда лесного филиала Группы «Илим» в Коряжме отправилась в Устьянский район для участия в третьем чемпионате «Лесоруб XXI века». Группу «Илим» на открытом турнире представляют три коряжемские команды и одна – из филиала в Братске.

Вот уже третий год подряд «Илим» выставляет на престижные соревнования сильнейших операторов лесной техники. Среди участников есть победители прошлых лет. Например, оператор форвардера из Яренска Николай Чукичев не намерен покидать Малиновку без приза (в прошлом году он стал победителем в личном зачете).

– Настроение в принципе нормальное, – говорит Николай. – К чемпионату, конечно, готовился. Посмотрел на сайте чемпионата: соперники будут очень достойные – многократные чемпионы и призеры России. Команды из Твери, с Пинеги – сильные конкуренты.

Коллега Николая из Урдомы, оператор харвестера Владимир Миронов, впервые едет на чемпионат. Конечно, волнуется, но отступать не собирается. Подчеркивает: «Мы всей командой настроены на победу!»

Главное условие для победы – чтобы каждый из участников в своей номинации вышел в лидеры – на первое или призовое место. Поэтому состав наших команд – очень сильный. По словам Николая Головина, ведущего специалиста по подготовке машинистов лесного филиала Группы «Илим», помог отбор, сделанный после июньского конкурса «Лучший в профессии»: «У нас уже есть опыт соревнований, есть настрой на борьбу, поэтому, думаю, у нас все получится!»