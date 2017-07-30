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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/08/10/52261.html

Экономика

На ЛДК№3 увеличат объем переработки сырья при помощи новых технологий

На ЛДК№3 увеличат объем переработки сырья при помощи новых технологий
Фото Артема Келарева
Модернизация третьего производственного участка ЗАО «Лесозавод 25» увеличит объём переработки сырья до 1,5 миллиона кубометров в год.

5 июля 2017 года минпромторг РФ включил строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Архангельске в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Этот статус даёт право на использование расчётной лесосеки на льготных условиях — за 50 процентов её стоимости. Инвестор в свою очередь обязуется организовать современное производство, полную замену устаревших мощностей, новые рабочие места. Объём инвестиций в этот проект составляет 4,2 миллиарда рублей.

— Сегодня мы с гордостью представляем вам результат первого этапа модернизации производственной площадки 25-го лесозавода на базе участка ЛДК-3, — рассказал на открытии комплекса генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов. — Этот этап включает в себя запуск линии сортировки пиловочника, абсолютно нового лесопильного цеха, котельной на кородревесных отходах. Второй этап модернизации — это строительство сушильных камер и линии сортировки сухих пиломатериалов.

По словам Крылова, реализация второго этапа будет завершена уже в течение этого года, в результате чего Лесозавод 25 своими тремя производственными участками (Маймаксанским, Цигломенским и ЛДК-3) сможет перерабатывать свыше 1,5 миллиона кубометров пиловочного сырья в год и обеспечить трудоустройство полутора тысяч архангелогородцев.

В торжественной церемонии открытия комплекса приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава администрации Архангельска Игорь Годзиш, генеральный директор ГК «Титан» Алексей Кудрявцев, представители зарубежных партнёров холдинга, депутаты областного Собрания, - сообщает ИА "Регион 29".

Глава региона напомнил, что по статистике лесоперерабатывающая отрасль занимает 60 процентов всей обрабатывающей промышленности региона. Это, по его мнению, связано с высокими технологиями, которые сегодня активно внедряются в рамках инвестиционных проектов, поддержанных правительством региона и Российской Федерацией.

По словам генерального директора ГК «Титан» Алексея Кудрявцева, в компании принята стратегия лесопользования до 2025 года в рамках полученной лесосеки. Компания работает открыто, соответствует всем мировым стандартам, имеет все международные сертификаты по лесоуправлению.

— На сегодняшний день расчётная лесосека ГК «Титан» составляет 3,2 миллиона кубометров, — сообщил Алексей Кудрявцев. — В рамках данного инвестиционного проекта мы получили ещё два миллиона кубометров. Этот лес будет осваиваться в период окупаемости данного проекта — до 2025 года. Лес будет осваиваться поступательно, в рамках установленных норм, в рамках ответственного лесопользования и лесовосстановления.

Как отметил руководитель проектов компании SPRINGER в России Грегор Нидеррайтер, сам процесс поставки оборудования и растоможки оборудования был хорошо организован принимающей стороной, поэтому никаких проблем не возникло.

По словам руководителя проектов компании LINCK в России Франка Хорстманна, курировавшего поставки оборудования на все три площадки Лесозавода 25, технологии, используемые на ЛДК-3, абсолютно сравнимы с теми, что применяются на европейских лесопильных производствах.

— Когда мы делали первый завод в Архангельске — это был шаг в нужном направлении, — уверен он.

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