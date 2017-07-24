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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/08/09/52255.html
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АЦБК и «Титан» выступили на Ассамблее школьных лесничеств Северо-Запада России
Главный эколог АО «Архангельский ЦБК» Евгения Москалюк и руководитель департамента лесного хозяйства ГК «Титан» Михаил Копейкин приняли участие в Ассамблее школьных лесничеств Северо-Запада России, состоявшейся 2-6 августа на площадке Каргопольского сектора Кенозерского национального парка.
В числе экспертов они выступили в рамках интерактивной площадки «Устойчивое природопользование».
Евгения Москалюк рассказала школьникам о комбинате, презентовала полный процесс производства готовой продукции АЦБК по алгоритму цепочки «лесосырье - целлюлоза», корпоративную политику в сфере НДТ, а также положительную динамику компании в сфере выбросов – сбросов за последние 10 лет. В частности, комбинат по отношению с 2005 г. при равном уровне варки целлюлозы сократил забор свежей воды более, чем на 20% (35,2 млн. м³), валовый сброс загрязняющих веществ в водоем – в два раза.
Особый резонанс на интерактиве вызвал вопрос создания системы управления выбросами парниковых газов на Архангельском ЦБК, так как комбинат стал первой российской компанией, получившей сертификат о соответствии системы управления выбросами парниковых газов требованиям стандарта ИСО 14064 – 1: 2006, обойдя в рейтинге CDP крупнейшие российские монополии.
Как рассказала школьникам Евгения Москалюк, АЦБК разработал и детерминировал проект совместного осуществления (PDD) «Утилизация отходов биомассы на ОАО «Архангельский ЦБК»» для реализации в рамках статьи 6 Киотского протокола, осуществил продажи ранних (докиотских) сокращений выбросов ПГ по проекту за 2001-2007 гг. в объеме 799 тыс. т СО2-экв. на рынке добровольных сокращений, а также сокращений выбросов ПГ за период 2008-2011 гг. в объеме 653 тыс. т СО2-экв.
Основными факторами, обусловившими снижение выбросов ПГ АО «Архангельский ЦБК» в 2015 г. по сравнению с базовым 1990 г. являются увеличение доли биомассы в топливном балансе с 28,1% до 45,9%; снижение энергоемкости производства продукции (по теплу – на 35,5%, по электроэнергии – на 15,1%).
Руководитель департамента лесного хозяйства ГК «Титан» Михаил Копейкин рассказал о перспективах деятельности ответственных FSC-сертифицированных компаний в лесах Архангельской области на примере Архангельского ЦБК и его генерального поставщика лесосырья – холдинга «Титан».
Расчетная лесосека лесозаготовительных предприятий холдинга составляет более 3,2 млн. м3, из которых 2,8 млн. м3 сертифицировано по стандартам Лесного попечительского совета - FSC™.
По его словам, Группа компаний «Титан» - не только финансово устойчивая компания, но и социально-ответственная компания, заинтересованная в сохранении баланса между активной хозяйственной деятельностью и восстановлением затрагиваемых экосистем.
Как отметил Михаил Копейкин, являясь одним из крупнейших российских лесозаготовителей, «Титан» уделяет повышенное внимание управлению лесами и защите окружающей среды. Предприятия группы регулярно проходят аудит на соответствие стандартам FSC (Лесного попечительского совета) – лесоуправления, цепочки поставок, контролируемой древесины, и имеют многолетний опыт работы по стандартам FCS, что подтверждено независимыми международными аудиторскими компаниями.
По его словам, за это время сформировались практики устойчивого лесопользования, образующие единую философию группы “Титан” в сфере охраны природы, которую менеджмент группы применяет в работе всех подразделений.
Оценивая мероприятие, представители двух компаний отметили продуктивность интерактивного формата. «Мы рассказали успешные кейсы работы АЦБК и ГК «Титан» в природоохранной сфере, надеемся, что развили их кругозор, обменялись знаниями, и, судя по многочисленным вопросам со стороны школьников, встреча была крайне интересна», - резюмировали спикеры.
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